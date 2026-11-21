उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में एंबुलेंस में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि एंबुलेंस में सवार सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैदरगढ़ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 53.3 किलोमीटर के पास हुआ. यहां राजस्थान नंबर की एंबुलेंस (RJ 14 PF 8529) सड़क पर खड़ी पिकअप गाड़ी (UP 78 JT 6480) में पीछे से जा टकराई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

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राजस्थान और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे मृतक

बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. रंजन गौतम ने हादसे में जान गंवाने वाले पांचों लोगों का विवरण साझा किया है. मृतकों में दो पश्चिम बंगाल और तीन राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं. मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

अमीनुल हक (40 वर्ष) पुत्र अब्दुल हुसैन, निवासी ग्राम मुक्ती बाला भूत, थाना सुपनस, जनपद पूफानगंज, पश्चिम बंगाल.

रुपिक (50 वर्ष) पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम मुक्ती बाला भूत, थाना सुपनस, जनपद पूफानगंज, पश्चिम बंगाल.

मकबूल खान (52 वर्ष) पुत्र सुभान, निवासी मकान नंबर 2/302, टीला नंबर 02, कच्ची बस्ती जवारनगर, जयपुर, राजस्थान.

हरिओम योगी (31 वर्ष) पुत्र जयसिंह, निवासी पीपल खेर, अलवर, राजस्थान.

अजय (33 वर्ष) पुत्र प्रकाश चन्द्र योगी, निवासी ग्राम ताल सीढ़ी, थाना सलेमपुर, जनपद दौसा, राजस्थान.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे शव

सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी पांचों लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा रहे हैं. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. राजस्थान और पश्चिम बंगाल से उनके परिजन बाराबंकी पहुंच रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है. एक सड़क हादसे ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं है, जिसने इलाके के लोगों में भी दहशत भर दिया है. अब बाराबंकी में परिजनों के पहुंचने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है.