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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 'यूपी में मुहर्रम पर निकले करीब 12 हजार जुलूस लेकिन कोई...'

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 'यूपी में मुहर्रम पर निकले करीब 12 हजार जुलूस लेकिन कोई...'

Hathras News In Hindi: हाथरस में सीएम योगी द्वारा 548 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया. उनके द्वारा बताया गया कि यूपी में मुहर्रम के 12 हजार जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 28 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (28 जून) को हाथरस, सिकंदराराऊ और सादाबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और हाल ही में संपन्न हुए मुहर्रम को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 12 हजार जुलूस निकले, लेकिन कहीं कोई दंगा, उपद्रव या कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई.

'ताजिया के लिए नहीं टूटेगी गरीब की झोपड़ी'

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब सड़कों पर अराजकता होती थी. उन्होंने कहा, "सरकार ने तय किया है कि गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है. आप ताजिया का आकार छोटा कर दीजिए, लेकिन किसी गरीब का मकान हटना नहीं चाहिए." सीएम ने आगे कहा कि न तो किसी का छज्जा टूटेगा और न ही हाईटेंशन तार हटाए जाएंगे, क्योंकि इससे करंट की चपेट में आने का खतरा रहता है.

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पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा कड़ा निशाना

समारोह के दौरान सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों की कानून-व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जहां सुरक्षा न हो और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता हो, वहां विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसीकलां, मेरठ, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर के दंगे हों, इन घटनाओं के बाद महीनों तक जनजीवन प्रभावित रहता था. 2017 से पहले यूपी के हर जिले में दंगे होते थे."

उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में न कोई दंगा हुआ, न कर्फ्यू लगा और न ही गुंडागर्दी की घटनाएं हुईं. आज हर त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है और इसी सुकून के माहौल में विकास संभव हो पा रहा है.

इस महत्वपूर्ण समारोह को हाथरस की विधायक अंजुला माहौर, सिकंदराराऊ के विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, सादाबाद के विधायक प्रदीप कुमार सिंह और सांसद अनूप वाल्मीकि द्वारा भी संबोधित किया गया.

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Published at : 28 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Muharram Hathras News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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