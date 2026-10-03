'पैसों के अभाव में नहीं छूटेगी पढ़ाई...', CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों को दी छात्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4.60 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई को दिया ₹148 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजी. इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 2.23 लाख और अनुसूचित जाति के 1.59 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला. इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर 11 छात्र-छात्राओं को अपने हाथों से छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र भी प्रदान किए.



सीएम योगी से प्रमाणपत्र पाने वालों में रणबीर वर्मा, अजीत रावत, अंश मिश्रा, अलकैफ, अनन्या अवस्थी, मिली. अधिकांश वर्मा, करिश्मा, बुशरा, अभिषेक यादव और साइमा शामिल रहे. सरकार की इस पहल का सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिला है.

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सीएम योगी ने जारी की छात्रवृत्ति

इनमें ओबीसी के 2,23,615 छात्रों के खातों में ₹60.01 करोड़ भेजे गए और अनुसूचित जाति के 1,59,959 विद्यार्थियों को ₹64.54 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिली. इसी तरह सामान्य वर्ग के 38,084 विद्यार्थियों के खातों में ₹11.43 करोड़ और अल्पसंख्यक वर्ग के 38,901 विद्यार्थियों के खातों में ₹12.06 करोड़ पहुंचाए गए.

आर्थिक अभाव के कारण नहीं छूटेगी पढ़ाई

सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में आर्थिक अभाव की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं छूटेगी. छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी. छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है.

आधार आधारित भुगतान प्रणाली से धनराशि सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित पैकेट सिस्टम भी लागू किया गया है. इससे छात्रवृत्ति वितरण में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और विद्यार्थियों को बिना किसी दौड़भाग के योजना का लाभ मिल रहा है.



प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को ₹4,793 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी है। सरकार की कोशिश प्रक्रिया को और सरल बनाकर प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने की है.

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