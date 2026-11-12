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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा

'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा

कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक दलों के अलायंस की कमान पर्दे के पीछे गृहमंत्री अमित शाह के हाथ में है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 12 Nov 2026 02:20 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आसिम वकार ने आरोप लगाया है कि आज लखनऊ में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM के बीच जो अलायंस हुआ है उसकी पूरी कमान पर्दे के पीछे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है. उन्होंने दावा किया कि कई लोग बीजेपी और अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं. कुछ लोग मुकदमों और जेल जाने के डर से ऐसा कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने खजाने भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं. आसिम वकार ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे करेंगे.

उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव इस बार प्रदेश के लोगों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी डरी भी हुई है और राजनीतिक रूप से हिली भी हुई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसका एक बड़ा कोर वोटर पार्टी की नीतियों और कामकाज से नाराज है. इस बार बीजेपी का सत्ता से बेदखल होना तय है.  अफसोस की बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे नेता हैं, जो वक्त और जरूरत के हिसाब से बीजेपी के इशारे पर मैदान में उतरते हैं और गुप्त तरीके से उसके लिए काम करते हैं.

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'बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाने में मदद...'

उन्होंने कहा कि ऐसे नेता रणनीतिक तौर पर लोगों को अपने छलावे में फंसा सकते हैं और बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाने में मदद कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में आज एक गठबंधन होने जा रहा है और मैं गारंटी के साथ यह बात कह रहा हूं कि इस गठबंधन की पूरी लगाम पर्दे के पीछे अमित शाह साहब के हाथों में है. अमित शाह साहब इस गठबंधन की लगाम जिस तरफ खींचेंगे, गठबंधन उसी दिशा में काम करेगा. मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की राजनीति को लेकर कुछ बड़े खुलासे भी करूंगा.

वकार ने कहा कि बाकी आप सभी लोग समझदार हैं. ऐसे गठबंधनों से बहुत होशियार रहिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वे वास्तव में किसके साथ खड़े हैं. मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं. कुछ लोग डर या ब्लैकमेलिंग की वजह से बीजेपी के साथ हैं, तो कुछ लोग पैसे के लालच में और अपना खजाना बढ़ाने की चाहत में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं. ऐसे हर तरह के लोगों से उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों, दलितों और अन्य वर्गों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

Published at : 12 Nov 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
UP News Up Politics Up Election 2027 CONGRESS Spm
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