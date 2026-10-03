Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जितना मुसलमान की चूड़ी टाइट..,' UCC पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान

'जितना मुसलमान की चूड़ी टाइट..,' UCC पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान

यूसीसी पर मौलाना साजिद रशीदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कहा कि आप मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए कितने भी क़ानून बना लीजिए लेकिन, हम उन कानूनों को नहीं मानेंगे

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साज़िश रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि जितना मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी उतना हिन्दू वोट बीजेपी को पड़ेगा लेकिन, ऐसा नहीं है. आप कितने भी सख्त क़ानून ले आओ हम आपकी नहीं मानने वाले, हम क़ुरान के हिसाब से ही काम करेंगे. 

मौलाना साजिद रशीदी ने यूसीसी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह के क़ानून ला रही है. इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन, बीजेपी क़ानून लाकर वोट बना रही है और विरोधी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर अपना वोट साध रही है. मेरा जवाब इसके बीच का हैं. मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि इसे मुस्लिम विरोधी बताकर तो कोई फायदा नहीं है.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, वोट चोरी के आरोप को कहा गलत
कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, वोट चोरी के आरोप को कहा गलत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट में भरा पानी, एंट्री पर लगी रोक
लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट में भरा पानी, एंट्री पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Rajya Sabha चुनाव में यह जातीय समीकरण दोहराएगी बीजेपी! जानें क्या है ये चर्चा?
UP Rajya Sabha चुनाव में यह जातीय समीकरण दोहराएगी बीजेपी! जानें क्या है ये चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत-नेपाल बॉर्डर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से चीन का माल बरामद
भारत-नेपाल बॉर्डर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से चीन का माल बरामद

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठंड; जानें IMD का अपडेट

यूसीसी पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान

मौलाना ने सवाल किया कि क्या यूसीसी आने से उत्तराखंड में महंगाई कम हो गई. क्या लोगों को रोजगार मिल गया, शिक्षा मिल गई. ये सारी चीजें हो गईं तो हम कहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी ले आओ. लेकिन, यूसीसी लाने के बाद भी बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं तो ये सरकार के लिए शर्म की बात हैं. स्कूलों का स्तर ये है कि यूपी में 26 हज़ार स्कूल बंद कर दिए. बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं है. तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि मुसलमान को आप छोड़ दीजिए, मुसलमान को आपसे ना रोजगार चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए ना शिक्षा. आप सब हिन्दुओं को दे दो. ये सरकार तो मुसलमान को तो हमेशा टार्गेट पर रखती है और एक मुहावरा मशहूर हो गया है कि जितना मुसलमान की चूड़ी टाइट होगी उतना ही हिन्दू वोट बीजेपी को मिलेगा. वहीं ये लोग कर रहे हैं. हालांकि, मुसलमान की चूड़ी कोई टाइट नहीं हैं. 

मुसलमान अपने अल्लाह को मानता है. अपने नबी को मानता है. आप इससे भी सख्त कानून ले आओ हम तब भी वही मानेंगे. हम आपकी तो नहीं मानेंगे. हम तो निकाह भी अपने हिसाब से करेंगे. तलाक़ भी अपनी हिसाब से करेंगे और बच्चों की जो हिस्सेदारी होगी वो क़ुरान के हिसाब से करेंगे. हम इस बात में बिलकुल देश का क़ानून नहीं मानेंगे. 

मौलाना ने कहा कि कानून लाने से कोई फायदा नहीं. मुसलमान को संविधान ने ये हक दिया है कि आप इसे अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हो. हम उसी पर अमल करेंगे.

आराधना मिश्रा से पहले कौन थीं यूपी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष? कैसा था कार्यकाल

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, वोट चोरी के आरोप को कहा गलत
कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, वोट चोरी के आरोप को कहा गलत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट में भरा पानी, एंट्री पर लगी रोक
लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने से रिवर फ्रंट में भरा पानी, एंट्री पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Rajya Sabha चुनाव में यह जातीय समीकरण दोहराएगी बीजेपी! जानें क्या है ये चर्चा?
UP Rajya Sabha चुनाव में यह जातीय समीकरण दोहराएगी बीजेपी! जानें क्या है ये चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत-नेपाल बॉर्डर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से चीन का माल बरामद
भारत-नेपाल बॉर्डर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से चीन का माल बरामद
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
बॉलीवुड
सलमान खान की 'मातृभूमि' को सरकार से मिली क्लियरेंस, जानें- किस तारीख को हो सकती है रिलीज?
सलमान की 'मातृभूमि' की रिलीज पर बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
इंडिया
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
मुंबई में CJP प्रोटेस्ट के दौरान हादसा, दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत
विश्व
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
ओमान ने क्यों किया था बैन? फ्लाई दुबई में कैसे मिली एंट्री, माछर के हमलावर की पूरी कुंडली
जनरल नॉलेज
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
एग्रीकल्चर
धान की जगह दूसरी फसल उगाएं, सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़
धान की जगह दूसरी फसल उगाएं, सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget