अर्चना गौतम की 4 साल बाद कांग्रेस में वापसी, किया भावुक पोस्ट

अभिनेत्री और राजनेत्री अर्चना गौतम ने दोबारा कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. बुधवार (11 नवंबर) को वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं. कांग्रेस में वापसी के बाद अर्चना ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया है. कांग्रेस में उनकी वापसी पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि साल 2023 में उन्हें कांग्रेस ने पार्टी अनुशासन भंग करने के आरोपों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था. अब अपनी वापसी पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी साझा किया है.

अर्चना ने वापसी की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'चार साल के लंबे संघर्ष और इंतज़ार के बाद आज पूरे मान-सम्मान के साथ कांग्रेस परिवार में वापसी हुई. आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हृदय से आभार. लड़की हूं, लड़ सकती हूं! सत्यमेव जयते!'

चार साल के लंबे संघर्ष और इंतज़ार के बाद आज पूरे मान-सम्मान के साथ कांग्रेस परिवार में वापसी हुई।आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हृदय से आभार। “लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ!” सत्यमेव जयते! 🇮🇳❤️ @incindia @rahulgandhi @priyankagandhivadra @AdvRajendraPal https://t.co/qxZtcpTdv7 — Archana Gautam (@archanagautamm) November 11, 2026

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वापसी के क्या कारण हैं?

अब कांग्रेस एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर मेरठ और हस्तीनापुर में दलित और युवा मतदाताओं को साधने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए पार्टी बड़े चेहरों पर दांव खेल सकती है. हस्तीनापुर और मेरठ के इलाके में आज भी अर्चना गौतम एक बड़ा चेहरा हैं. ऐसे में इन इलाकों में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही अर्चना गौतम की वापसी की गई है. यूपी के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है.

क्यों कांग्रेस से हुई थीं बाहर?

बता दें कि सबसे पहले साल 2021 में अर्चना ने कांग्रेस का हाथ थामा था. साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मेरठ की सुरक्षित सीट 'हस्तिनापुर' से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अक्टूबर 2023 में यूपी कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. पार्टी ने यह फैसला मेरठ कांग्रेस इकाई से मिली शिकायतों के आधार पर लिया था.

तब मेरठ यूनिट के पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनपर गलत आचरण और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे. इसके अलावा ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किराए पर लिए गए कई वाहन मालिकों का बकाया भुगतान नहीं किया था. हालांकि, अब ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान ने उनका निष्कासन बीच में ही समाप्त कर उन्हें माफी दे दी है.

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