'मुस्लिम वोट खराब करेंगे..', ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले मौलाना साजिद राशिदी

यूपी चुनाव 2027 को लेकर AIMIM और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है. जिस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद राशिदी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इस गठबंधन को बेवजह का ड्रामा खड़ा करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि ओवैसी मुसलमानों का वोट ख़राब करना चाहते हैं.

मौलाना साजिद राशिदी ने असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता वाली एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाले आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन पर कहा कि ओवैसी बेवजह ड्रामा खड़ा करना चाहते हैं और भारतीय राजनीति में अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी मुसलमानों के वोट खराब करने पर तुले हुए हैं.

ओवैसी पर मुस्लिम वोट खराब करने का आरोप

मौलाना ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि लोग उन्हें बी-टीम कहते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हैदराबाद से आकर यूपी की उन्हीं सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या है? जहां पहले से मुस्लिम उम्मीदवार मौजूद हैं. क्या यह वोटों को खराब करने वाली स्थिति नहीं है?

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ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों एक जैसे हैं. चंद्रशेखर के पास भी एक सीट है और इनके पास भी एक सीट है. यूपी में इसके अलावा न आसपा के पास कुछ है और न ओवैसी के पास. उन्होंने कहा कि वह ओवैसी को राम तो नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रशेखर के साथ उनकी जोड़ी बनना बड़ी अजीब बात है.

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर दी प्रतिक्रिया

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या और मथुरा दौरे पर साजिद राशिदी ने कहा कि ये सब चुनावी जुमले हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव की ऐसी तस्वीर दिखा दें, जिसमें वह किसी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर रहे हों. उन्होंने कहा कि डिंपल यादव की मंदिरों में जाकर पूजा करते हुए तस्वीरें मिल जाएंगी लेकिन, अखिलेश यादव की ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी, क्योंकि वह इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं और इस बारे में खुद भी स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं.

राशिदी के मुताबिक, अखिलेश यादव का प्रस्तावित दौरा हिंदुओं को बहकाने और बरगलाने के साथ वोट हासिल करने की चुनावी रणनीति का हिस्सा है. इसके अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है.