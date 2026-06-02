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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरस्सी से खींची कार, बुझा बल्ब लेकर सड़कों पर उतरे अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, लोगों को बांटी मेलोडी

रस्सी से खींची कार, बुझा बल्ब लेकर सड़कों पर उतरे अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, लोगों को बांटी मेलोडी

UP News In Hindi: मेरठ और वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बिजली कटौती और नीट परीक्षा रद्द होने पर कार्यकर्तों ने अनौखे ठंग से विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कुछ अधिकारियों को टॉफी भी भेंट की.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी, सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 02 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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मेरठ और वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बिजली कटौती और नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया. बढ़ती महंगाई के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार (2 मई) को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता एक कार को रस्सी से खींचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांकेतिक विरोध जताया. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपकर महंगाई पर तत्काल नियंत्रण की मांग की. इस दौरान अधिकारी को मेलोडी टॉफी भी भेंट की.

पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़ते दामों पर सपा का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

सपा के प्रदेश सचिव विपिन चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाला है. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

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प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आधिकारियों को भेंट की मेलोडी टॉफी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को सांकेतिक रूप से मेलोडी टॉफी भेंट की. उनका कहना था कि पीएम मोदी विदेश जाकर मेलोडी टॉफी भेंट करते है, लेकिन देश में बढ़ती महंगाई पर उनका ध्यान नहीं है सरकार को आम जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और बढ़ती महंगाई पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

वाराणसी के शास्त्री घाट पर भी सैकड़ो की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता महंगाई ध्वस्त कानून व्यवस्था और बिजली संकट से पूरी तरह त्रस्त है. और अब समाजवादी पार्टी ही इसका विकल्प है. 

लकड़ी का पंखा और बुझा बल्ब लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

वाराणसी के शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बुझा बल्ब और लकड़ी का पंखा लेकर पहुंच गए. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समय प्रदेश की स्थिति ऐसी है की हर कोई महंगाई से त्रस्त है , प्रदेश में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है. वैश्विक संकट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के पास इसके लिए कोई भी बेहतर नीति नहीं है.

जंगल राज का छाती पीटने वाले वर्तमान समय की स्थिति पर सब चंगा होने की बात कर रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए. सरकार पूरी तरफ फेल हो चुकी है. बच्चों के पेपर रद्द हो रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है और अब इसका एक ही विकल्प है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार. 

महंगाई, भ्रष्टाचार पर सपा अब सड़कों पर आवाज करेगी बुलंद

विपक्ष की आवाज सोशल मीडिया तक ही, इन सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि जनता हित के मुद्दों को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सपा ने ही उठाया है. अब और प्रमुखता से महंगाई भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था को लेकर आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सड़कों पर आवाज बुलंद करेगी. 

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Published at : 02 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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UP NEWS SAMAJWADI PARTY Meerut News VARANASI NEWS
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