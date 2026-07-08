खुला राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता! जानें एक साल में कितनी हुई कमाई और कहां हुआ खर्च?

राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार अपने आय-व्यय और फंड का विस्तृत लेखा-जोखा सार्वजनिक किया है. ट्रस्ट की बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में मंदिर को 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का दान मिला, जबकि मंदिर निर्माण, संचालन और अन्य मदों पर हुए खर्च का भी पूरा ब्यौरा साझा किया गया.

वित्तीय साल 2025-26 में राम मंदिर ट्रस्ट की आय 250.04 करोड़ के करीब रही. इसमें सबसे ज्यादा 66.55 करोड़ दान पेटियों (Donation Box) से प्राप्त हुए. इसके अलावा काउंटर दान से 21.05 करोड़ का दान मिला. वहीं ऑनलाइन दान माध्यम के जरिए 9.70 करोड़ रुपये मिले. इसके अलावा 0.94 करोड़ का योगदान विदेशी करेंसी से मिला.

राम मंदिर ट्रस्ट का खाता-बही

बात करें राम मंदिर ट्रस्ट के खाता-बही की तो ट्रस्ट को कुल 1,518.925 किलोग्राम शुद्ध चांदी दान में मिली है. वहीं सोने के 32.259 किलोग्राम आभूषण दान में प्राप्त हुए हैं. दूसरी ओर मंदिर निर्माण समेत 422.74 करोड़ रुपये का खर्च रहा. जिसमें भोग, प्रसाद, पूजा और रखरखाव पर 91.76 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.

राम मंदिर ट्रस्ट के पास कुल 1,876.30 करोड़ रुपये का फंड है. इसमें 1,771.22 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा हैं. इसके अलावा ट्रस्ट के 87 करोड़ रुपये म्यूचल फंड में निवेश हैं. ये आंकड़े 6 जुलाई को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सार्वजनिक किए गए हैं.

राम मंदिर निर्माण से लेकर अब तक की आय और दान

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने दान और आय से जुड़े सवाल पर कहा कि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से अब तक ट्रस्ट को लगभग 3,200 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है. मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च के बाद भी ट्रस्ट के पास करीब 1,800 करोड़ रुपये शेष हैं. उन्होंने कहा कि दान को लेकर जो भी भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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