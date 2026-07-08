UP में हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ेगी सपा, अखिलेश यादव ने बनाया जीत का प्लान, इन सीटों फोकस

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हैं. एक तरफ जहां सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को ज़मीन पर मजबूत करने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब एक नया 'मिशन-50' प्लान बनाया है, जिसके तहत बूथ स्तर पर अपनी ताकत को और बढ़ाने की तैयारी है ताकि आगामी चुनाव में जीत को सुनिश्चित किया जा सके.

समाजवादी पार्टी के 'मिशन-50' प्लान में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हर मतदान बूथ पर 50 नए सदस्य को जोड़ने की योजना है. सपा का मानना है कि अगर हरेक बूथ पर अपने समर्थकों को संगठन से जोड़ा जाएगा तो 2027 के चुनाव की लड़ाई को आसान हो जाएगी. इस प्लान के तहत सपा का फ़ोकस उन सीटों पर खासतौर से है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर कम रहा था.

सपा ने बनाया मिशन-50 प्लान

यूपी में करीब 1.77 लाख मतदाता बूथ केंद्र है. अगर इन सभी बूथों पर सपा 50-50 नए सदस्य बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो इससे पार्टी का नेटवर्क काफी मज़बूत हो जाएगा और चुनाव प्रबंधन की राह आसान हो जाएगी. यही नहीं हाल ही में सपा डिजिटल एप के जरिए भी नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं. सपा ने बूथ प्रभारी और बूथ प्रहरी एप शुरू किया है, जिससे नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है.

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हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ेगी सपा

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में बड़ी कामयाबी मिली थी और सपा सबसे ज्यादा सांसद चुनाव प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी. सपा इस सफलता को 2027 के चुनाव में भी दोहराना चाहती हैं. सपा को लगता है कि अगर संगठन की ताकत को ज़मीन पर मज़बूत किया जाए तो उन सीटों पर जीत हासिल की जा सकती हैं जहां मामूली वोटों के अंतर से पार्टी हार गई थी.

साल 2022 के चुनाव में यूपी में क़रीब 60 सीटें ऐसी थी, जहां जीत हार का अंतर 5000 वोटों के आसपास था, अगर इन सीटों पर सक्रियता को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जाएं चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है. मिशन-50 के साथ सपा नए लोगों को जोड़ने के लिए घर-घर अभियान भी चलाएगी और लोगों से संपर्क करेगी जिससे वोटिंग के दिन उन्हें चुनाव प्रबंधन समेत दूसरी जिम्मेदारियां दी जा सकें.

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