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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'महिलाओं के मान-सम्मान...', विनेश फोगाट द्वारा बृजभूषण सिंह पर लगाए आरोपों पर AIMIM की प्रतिक्रिया

'महिलाओं के मान-सम्मान...', विनेश फोगाट द्वारा बृजभूषण सिंह पर लगाए आरोपों पर AIMIM की प्रतिक्रिया

Vinesh Phogat News: कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 May 2026 11:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भारतीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोपों पर सियासत गर्म हो गई है. यूपी एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने फोगाट के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. 

शादाब चौहान ने एबीपी न्यूज से फोन पर बात करते हुए कहा कि "एक तरफ सरकार कहती है कि वो महिला सशक्तीकरण और नारी वंदन के तहत महिलाओं को सम्मान करना चाहती है. दूसरी तरफ सरकार में शामिल रहे लोग जब महिला उत्पीड़न के आरोपी में पाए जाते हैं तो कितनी कार्रवाई होती है ये जग जाहिर है और अगर एक खिलाड़ी ने निष्पक्षता के संबंध में सवाल उठाए हैं तो हम खेल मंत्री से अनुरोध करते हैं कि तत्काल इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए." 

शादाब चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा कि ये एकदम सामान्य नहीं है कि जो व्यक्ति आरोपित है उन्हें अभी अदालत ने बरी नहीं किया है. आरोप न तो सिद्ध हुए है और न ही आरोप गलत साबित हुए हैं, तो तब तक कम से कम ऐसी जगह पर किसी भी कुश्ती का आयोजन होना सवालिया निशान खड़े करता हैं. 

दूसरा ये है कि सरकारें सिर्फ बात करती हैं महिला सशक्तिकरण की लेकिन, जब महिला उत्पीड़न में सत्ताधारी दल से संबंधित लोग होते हैं तो उनके प्रति किस प्रकार से नरम रवैया अपनाया जाता है ये जगज़ाहिर है. 

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शादाब चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी माँग करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और मान-सम्मान सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और अगर नहीं कर पाती है तो ये सब नौटंकी करना बंद करिए और माफी मांगिए. खिलाड़ियों का अपमान और खिलाड़ियों की जो चिंता है उसका भी ध्यान खेल मंत्रालय को रखना चाहिए. खेल भावना तभी पूर्ण होगी जब खिलाड़ियों की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित होगा और खेल में निष्पक्षता होगी. 

विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप

बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है. आरोप है कि ये टूर्नामेंट बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज में ही आयोजित हो रहा है और यहां पर उनका घर भी है. जिसके बाद इसे लेकर विवाद छिड़ गया है. कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने रविवार को वीडियो जारी कर खुलासा किया कि वो भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली एक पीड़ित हैं. ऐसे में उसके लिए यहां खेलना आसान नहीं होगा. 

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Published at : 04 May 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Vinesh Phogat UP NEWS AIMIM
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