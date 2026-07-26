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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी में मस्जिद-दरगाहों को बनाया जा रहा निशाना', सपा की चुप्पी पर ओवैसी ने उठाए सवाल

'यूपी में मस्जिद-दरगाहों को बनाया जा रहा निशाना', सपा की चुप्पी पर ओवैसी ने उठाए सवाल

UP News: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील में राजस्व विभाग ने 36 मस्जिद, मदरसे, मजार और कब्रिस्तान को हटाने के लिए सूची तैयार की है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 26 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. ओवैसी ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील में कथित रूप से 36 धार्मिक स्थलों पर प्रस्तावित कार्रवाई का जिक्र करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी टिप्पणी की.

जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में मस्जिदों, मजारों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील में राजस्व विभाग ने 36 मस्जिद, मदरसे, मजार और कब्रिस्तान को हटाने के लिए सूची तैयार की है. उन्होंने कहा कि यदि ये धार्मिक स्थल दशकों से अस्तित्व में हैं तो उनके संबंध में कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा रही है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

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ओवैसी ने उठाया वक्फ कानून का मुद्दा

ओवैसी ने वक्फ कानून का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन धार्मिक स्थलों का लंबे समय से अस्तित्व है, उनके अधिकारों की रक्षा कानून के तहत होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई मस्जिद या दरगाह वर्षों से मौजूद है तो उसे सरकारी जमीन बताकर नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए.

ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

जनसभा के दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने ठाकुरद्वारा से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान खान का नाम लेते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है तो उन्हें इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की जनता के सवालों को उठाएं.

यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की अलोचन

अपने संबोधन में ओवैसी ने प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को लेकर भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार की कठोर कार्रवाइयों के बावजूद मुस्लिम समुदाय भयभीत नहीं होगा और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से आवाज उठाता रहेगा. उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और लोकतंत्र में हर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है.

सभा के दौरान ओवैसी ने अपने समर्थकों से एकजुट रहने और संवैधानिक दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद समुदाय का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाएगी.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Moradabad News UP NEWS UP POLITICS
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