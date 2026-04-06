हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'पहले जिले के नाम से होटल में कमरे भी नहीं मिलते थे'

आजमगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'पहले जिले के नाम से होटल में कमरे भी नहीं मिलते थे'

Azmgarh News In Hindi: CM योगी ने ग्राम मीरिया रेहड़ा में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम से लोग होटल में कमरे नहीं देते थे.

By : खुर्रम नोमानी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 06 Apr 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम मीरिया रेहड़ा में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम से लोग होटल में कमरे नहीं देते थे. धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे. अब जब आप आजमगढ़ के नाम से जाएंगे तो आपको कमरा मिलेगा. सम्मान मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं. क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान दिलाने का भी काम करती है.

अयोध्या मंदिर के बारे में बोलते हुए कहा, “किसी ने नहीं सोचा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा. मगर भाजपा सरकार आई, राम मंदिर बन पाएगा. मगर डबल इंजन की सरकार आई तो मंदिर बन गया. इसके निर्माण में सपा-कांग्रेस बाधक बन रहे थे. क्या सपा बनवाती, नहीं बनवाती, ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं.”

पिछली सरकारों पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिहरपुर गांव नृत्य, नाट्य, गायन और वादन की विधाओं की धरती है. पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया. हमारी सरकार आई, हमने यहां संगीत विद्यालय दिया. आज निरहुआ यहां नहीं आए हैं, वह कहीं शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी इसे सराहा.

सोलर पैनल लगवाने की अपील की

सीएम योगी ने कहा कि आज दुनिया में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मगर भारत में सबकुछ अच्छा चल रहा है, हमारा दायित्व है आप लोग घरों पर सोलर पैनल लगाएं. 40 फीसदी कम आपका बिजली का बिल आएगा. सरकार इसमें सब्सिडी देगी. गोबर गैस प्लांट लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा. ईधन के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

गौ संरक्षण का लिया संकल्प  

सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गाय काटी जाती थीं. डबल इंजन सरकार आई है. हमने संकल्प लिया. गाय का संरक्षण करेंगे. गायों को कटने नहीं देंगे. आज हमारी सरकार गायों का संरक्षण कर रही है. हम कुपोषित परिवारों को भी हम लोग 1500 रुपए महीने देते हैं. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत हो गया है. विकास की परियोजनाएं यहां शुरू होंगी.

9 लाख नौकरियों का दावा 

सीएम ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा काम कर सकती थी. मगर इन लोगों के एजेंडे में विकास नहीं है. लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी. अपमानित करते थे. गरीब भूखा मरता था. किसान आत्महत्या करता था. मगर डबल इंजन की सरकार आई. हमने 9 लाख लोगों को नौकरी दी है. ODOP के तहत 3 करोड़ के से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. आज निवेशी यूपी में हो रहा है. इससे लोगों को रोजगार मिला है.

राम मंदिर को बताया उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब सोचते थे कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा. भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर के नेतृत्व में संकल्प लिया था. सपा-कांग्रेस बाधक बन रहे थे. मगर डबल इंजन की सरकार आई तो मंदिर बन गया. क्या सपा बनवाती. नहीं बनवाती. ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं.

परिवारवाद का आरोप लगाया

सीएम ने कहा कि अन्य दलों में क्या है, वह सोचते हैं कि मैं रहूं और मेरा परिवार रहे, उन्हें देश और प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, सपा सैफई तक विकास कराएगी, मगर आजमगढ़ का विकास नहीं करेंगे, जबकि आजमगढ़ ने कई बार जिताया है. अगर उन्हें यहां से लगाव होता तो वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाते, विश्वविद्यालय बनवाते, मगर डबल इंजन की सरकार भेदभाव नहीं करती.

और पढ़ें
Published at : 06 Apr 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'पहले जिले के नाम से होटल में कमरे भी नहीं मिलते थे'
आजमगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- 'पहले जिले के नाम से होटल में कमरे भी नहीं मिलते थे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में 'हादसा' निकला साजिश, अपहरण की प्लानिंग के बीच टैंकर से टकराई बोलेरो, 5 की हुई थी मौत
बरेली में 'हादसा' निकला साजिश, अपहरण की प्लानिंग के बीच टैंकर से टकराई बोलेरो, 5 की हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, डीजल-पेट्रोल के दाम पर क्या बोले?
यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, डीजल-पेट्रोल के दाम पर क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामनगर में गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, बुजुर्ग महिला बोली- 'अपनी रोजी रोटी छोड़कर...'
रामनगर में गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, बुजुर्ग महिला बोली- 'अपनी रोजी रोटी छोड़कर...'
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जारी रहेगी जंग…, पाक के जरिए भेजे US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान अब नहीं बन सकता परमाणु संपन्न
जारी रहेगी जंग…, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान अब नहीं बन सकता परमाणु संपन्न
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
बारामती उपचुनाव: 'निर्विरोध न सही, लेकिन...', सुनेत्रा पवार के समर्थन में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL में बारिश आने पर कैसे निकलता है मैच का रिजल्ट? जानें इसको लेकर BCCI का नियम
IPL में बारिश आने पर कैसे निकलता है मैच का रिजल्ट? जानें इसको लेकर BCCI का नियम
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
चीन में ड्राइवरलेस कार पर मचा बवाल, अचानक रुकीं 100 से ज्यादा गाड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
बॉलीवुड
'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगी ये रिश्ता फेम प्रणाली राठौड़? इन एक्टर्स के नाम भी आए सामने
'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगी ये रिश्ता फेम प्रणाली राठौड़? इन एक्टर्स के नाम भी आए सामने
शिक्षा
हार से नहीं, हिम्मत से लिखी जीत: दर्द, बीमारी और संघर्ष के बीच 38 की उम्र में पूरा किया सपना
हार से नहीं, हिम्मत से लिखी जीत: दर्द, बीमारी और संघर्ष के बीच 38 की उम्र में पूरा किया सपना
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget