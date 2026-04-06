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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, डीजल-पेट्रोल के दाम पर क्या बोले?

यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, डीजल-पेट्रोल के दाम पर क्या बोले?

UP Assembly Election 2027: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 06 Apr 2026 08:40 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार (06 अप्रैल) को दावा किया कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, इसलिए ‘भाजपाई’ घबराये हुए हैं. उन्होंने सोमवार (6 अप्रैल) को कहा कि संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की है.

उन्होंने कहा, ‘‘बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान, डॉ. राममनोहर लोहिया के सिद्धांत और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है. समाजवादी अन्याय के विरूद्ध डटकर मुकाबला करते हैं. संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी और पीडीए मिलकर लड़ेगा.’’

युद्ध खत्म होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी- अखिलेश यादव

लखनऊ में सपा के राज्य मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने कहा, “हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो. हम समाजवादी लोग युद्ध के खिलाफ रहे हैं. युद्ध खत्म होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है वह सुधरेगी. युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही है. बीजेपी सरकार खाली सिलेंडर तो दे सकती है लेकिन भरे सिलेंडर नहीं दे पा रही है.’’

चुनाव खत्म होने पर डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे- अखिलेश यादव

यादव ने कहा, ‘‘जिस तरह से खाद की बोरी से खाद की चोरी कर ली वैसे ही गैस सिलेंडर नपवा लो तो वजन कम ही मिलेगा. सुना है किरोसिन बिकने लगा है. इंडक्सन प्लेटे बिकने लगी है. जिस समय चुनाव खत्म हो जाएगा डीजल-पेट्रोल की कीमते बढ़ जाएगी.’’

हमें 2027 की तैयारी करनी है- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘हमें 2027 की तैयारी करनी है. कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी है. सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है.’’ उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं को आरक्षण, सम्मान और अधिकार मिलने के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी सरकार की नीयत सही से आरक्षण देने की नहीं है. यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी वह दल है जिसने भारत का झंडा कभी नहीं अपनाया.

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Published at : 06 Apr 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
UP Vidhan Sabha Chunav Akhilesh Yadav UP News UP Assembly Election 2027
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