यूपी में 25 लाख बच्चों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी ये फ्री सुविधा

उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों को नई तकनीक से रूबरू कराने और उनके विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. शुक्रवार (20 फरवरी) को यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने ऐलान किया कि 25 लाख बच्चों को सरकारी की ओर से AI टूल्स की सुविधा फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी.

सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए AI की क्या भूमिका हो सकती है? हमें इसके लिए बच्चों को AI टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए देना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार राज्य के 25 लाख नौजवानों को ये AI टूल्स फ्री में उपलब्ध कराने के लिए बड़ी कार्य योजना बनाएगी. यूपी के नौजवानों के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी."