हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद् में सपा नेता का दावा

15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद् में सपा नेता का दावा

UP Politics: विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद् में सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की तारीख का ऐलान कर दिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद् में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि और अखिलेश यादव के करीबी ने बड़ा दावा कर दिया है. विधान परिषद् में राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि अगले वर्ष 2027 में सपा चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

चौधरी ने कहा कि नेता सदन ने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे. मैं उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश, मुख्यमंत्री होंगे और आप पूर्व होंगे.

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सीएम योगी, विधानसभा में कहा- पूरे देश को शर्मसार किया

कैसे उठी ये बात?

दरअसल, विधान परिषद् में नेता सदन और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे. इसी दौरान सपा सदस्य आशुतोष ने मांग की थी कि उन लोगों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जो अखिलेश की सिक्योरिटी में लगे हैं.

इस दौरान केशव ने कहा कि  सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पूरी गंभीरता से लेती है. जिनको लेकर आप चिंतित हैं, अखिलेश यादव की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होंगे लेकिन वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे. इसके जवाब में राजेंद्र चौधरी ने यह जवाब दिया. इससे पहले केशव ने बताया कि अखिलेश की सिक्योरिटी में 24 कोबरा कमांडो तैनात हैं. 

अखिलेश की सिक्योरिटी में किसी किस्म की कटौती नहीं- केशव मौर्य

केशव ने कहा कि अखिलेश की सिक्योरिटी के तहत उनके दौरों के संदर्भ में समय-समय पर जनपदों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं.  हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हों या सदस्य या हमारे 25 करोड़ निवासियों में से कोई भी हो, उनकी सिक्योरिटी को कभी कोई खतरा नहीं होगा.

केशव ने सदन को बताया कि अखिलेश की सिक्योरिटी में किसी किस्म की कटौती नहीं हुई है. सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है.

Published at : 20 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics Up Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद् में सपा नेता का दावा
15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद् में सपा नेता का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'मेहमानों के सामने ऐसा...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'कोई और जगह चुन लेते'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश का पहला शहर मेरठ, जहां एक ही ट्रैक पर चलेगी मेट्रो और ट्रेन, इन 13 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज
देश का पहला शहर मेरठ, जहां एक ही ट्रैक पर चलेगी मेट्रो और ट्रेन, इन 13 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शिक्षामित्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर आएगा मानदेय, 1 अप्रैल से बढ़ोतरी
यूपी में शिक्षामित्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर आएगा मानदेय, 1 अप्रैल से बढ़ोतरी
Advertisement

वीडियोज

Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी, कहा- राहुल गांधी के आवास पर
'ब्रेनलेस है कांग्रेस, राहुल गांधी के आवास पर...', AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी
दिल्ली NCR
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले, 'देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले , 'विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, देखें वीडियो
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget