15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ, विधान परिषद् में सपा नेता का दावा

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद् में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि और अखिलेश यादव के करीबी ने बड़ा दावा कर दिया है. विधान परिषद् में राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि अगले वर्ष 2027 में सपा चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

चौधरी ने कहा कि नेता सदन ने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे. मैं उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश, मुख्यमंत्री होंगे और आप पूर्व होंगे.

कैसे उठी ये बात?

दरअसल, विधान परिषद् में नेता सदन और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे. इसी दौरान सपा सदस्य आशुतोष ने मांग की थी कि उन लोगों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जो अखिलेश की सिक्योरिटी में लगे हैं.

इस दौरान केशव ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पूरी गंभीरता से लेती है. जिनको लेकर आप चिंतित हैं, अखिलेश यादव की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होंगे लेकिन वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे. इसके जवाब में राजेंद्र चौधरी ने यह जवाब दिया. इससे पहले केशव ने बताया कि अखिलेश की सिक्योरिटी में 24 कोबरा कमांडो तैनात हैं.

अखिलेश की सिक्योरिटी में किसी किस्म की कटौती नहीं- केशव मौर्य

केशव ने कहा कि अखिलेश की सिक्योरिटी के तहत उनके दौरों के संदर्भ में समय-समय पर जनपदों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हों या सदस्य या हमारे 25 करोड़ निवासियों में से कोई भी हो, उनकी सिक्योरिटी को कभी कोई खतरा नहीं होगा.

केशव ने सदन को बताया कि अखिलेश की सिक्योरिटी में किसी किस्म की कटौती नहीं हुई है. सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है.