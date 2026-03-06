होली का त्योहार जहां खुशियों और रंगों का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस बार देहरादून के राजीव नगर में एक परिवार के लिए यह दिन खौफनाक यादें छोड़ गया. रंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के कई लोग जबरन घर में घुस आए और पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी. इस घटना से इलाके में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा.

नशे की हालत में घर में घुसे आरोपी

पीड़ित अरुण सिंह ने थाना डोईवाला में दी गई अपनी लिखित तहरीर में बताया कि 4 मार्च की दोपहर करीब एक बजे आर्यन, अपृत, वरुण, नंद किशोर, सुरेश और संतोष सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य कुल 13 लोग नशे की हालत में उनके घर में घुस आए. आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की.

अरुण और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि सभी आरोपियों ने मिलकर उनके घर में हंगामा किया और परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की.

इस झगड़े में अरुण के भाई जयवीर को गंभीर चोटें आईं. मारपीट के बाद परिजन उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगे इलाज के लिए हिमालयन अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना की सूचना शाम करीब 6 बजे थाना डोईवाला पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली. पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है.

पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में किसी और परिवार को भी इस तरह की घटना का सामना करना पड़ सकता है.