हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: होली पर नशे धुत युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, 13 लोगों पर FIR, जबरन लगा रहे थे रंग

Dehradun News: होली पर नशे धुत युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, 13 लोगों पर FIR, जबरन लगा रहे थे रंग

Dehradun News In Hindi: देहरादून में होली के दिन रंग लगाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि नशे में धुत 13 लोग घर में घुस आए और परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हो गया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

होली का त्योहार जहां खुशियों और रंगों का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस बार देहरादून के राजीव नगर में एक परिवार के लिए यह दिन खौफनाक यादें छोड़ गया. रंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के कई लोग जबरन घर में घुस आए और पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी. इस घटना से इलाके में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा.

नशे की हालत में घर में घुसे आरोपी

पीड़ित अरुण सिंह ने थाना डोईवाला में दी गई अपनी लिखित तहरीर में बताया कि 4 मार्च की दोपहर करीब एक बजे आर्यन, अपृत, वरुण, नंद किशोर, सुरेश और संतोष सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य कुल 13 लोग नशे की हालत में उनके घर में घुस आए. आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की.

अरुण और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि सभी आरोपियों ने मिलकर उनके घर में हंगामा किया और परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की.

इस झगड़े में अरुण के भाई जयवीर को गंभीर चोटें आईं. मारपीट के बाद परिजन उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगे इलाज के लिए हिमालयन अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना की सूचना शाम करीब 6 बजे थाना डोईवाला पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली. पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है.

पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में किसी और परिवार को भी इस तरह की घटना का सामना करना पड़ सकता है.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Dehradun News HOLI UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: होली पर नशे धुत युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, 13 लोगों पर FIR, जबरन लगा रहे थे रंग
देहरादून: होली पर नशे में धुत युवकों ने घर में घुसकर किया हमला, 13 लोगों पर FIR, जबरन लगा रहे थे रंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान आज के राक्षस...वध करना जरूरी', पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल
'मुसलमान आज के राक्षस...वध करना जरूरी', पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Cluster Bomb Cost: कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
शिक्षा
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget