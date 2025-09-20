उत्तराखंड आपदा को लेकर CM धामी की हाई लेवल मीटिंग, फसलों के नुकसान समेत कई मुद्दों पर की चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी सर्किट हाउस में आपदा से हुए नुकसान को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम नैनीताल समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. CM धामी ने बिजली, पानी, फसलों के नुकसान और सड़कों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की.

उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आपदा प्रभावितों के साथ पूरी तरह खड़ी है, और सभी को एकजुट होकर उनकी मदद करनी होगी.

आपदा से निपटने की रणनीति

CM धामी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हमारा सबसे पहला काम आपदा प्रभावितों की हर हाल में मदद करना है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ पूरी तरह खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए, ताकि आपदा प्रभावितों की जख्मों पर मरहम लगाया जा सके.

कांग्रेस पर निशाना

इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM धामी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस हारती है, तब-तब वह कभी प्रशासन का, तो कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है. धामी ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश की जनता ने अधिकांश राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाई है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं.

उत्तराखंड में भारी तबाही

बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा ने व्यापक नुकसान पहुंचाया. चमोली के नंदानगर क्षेत्र में बाढ़ ने कुंतरी लगा फाली गांव को तहस-नहस कर दिया, जहां पांच लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा देहरादून में बादल फटने से कई लोगों के मरने और भारी नुकसान हुआ था. ज्यादातर सड़कें अवरुद्ध, फसलें नष्ट, और कई परिवार बेघर हो गए. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी.