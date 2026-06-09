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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: CM धामी ने 221 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, '4.5 साल में दीं 33 हजार सरकारी नौकरियां'

Uttarakhand News: CM धामी ने 221 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, '4.5 साल में दीं 33 हजार सरकारी नौकरियां'

Uttarakhand News In Hindi: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में UKSSSC के जरिए चयनित 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा.

By : दानिश खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 11:07 PM (IST)
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देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मंगलवार (9 जून) का माहौल कुछ अलग ही था. एक तरफ नियुक्ति पत्र लेने आए युवाओं के चेहरों पर वर्षों की मेहनत का इनाम पाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें बधाई देते हुए खुद भी भावुक नजर आए. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन और पशुपालन विभाग में चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.

साढ़े चार साल में 33 हजार नौकरियां

मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि बीते साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ा है. उन्होंने कहा  "यह पल उन युवाओं की वर्षों की मेहनत और उनके माता-पिता के त्याग का स्वर्णिम क्षण है."

धामी ने यह भी याद दिलाया कि एक वक्त था जब परीक्षाएँ लटकती रहती थीं, पेपर लीक होते थे और होनहार बच्चे हताशा में घर लौट जाते थे. उनके माता-पिता का भरोसा टूटता था. लेकिन आज तस्वीर बदली है. रिकॉर्ड समय में भर्तियाँ पूरी हो रही हैं और नियुक्ति पत्र सीधे युवाओं के हाथों में पहुंच रहे हैं.

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नकल माफिया पर कसा शिकंजा

मुख्यमंत्री ने इस दौरान नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है. आगे भी उसी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्तियाँ होती रहेंगी. विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाली पड़े पद जल्द से जल्द भरे जाएँ.

नए कर्मचारी नहीं, विकास के सहभागी

धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सिर्फ सरकारी कर्मचारी कहने से परहेज किया. उनके शब्द थे ये युवा उत्तराखंड के विकास के सहभागी हैं. उन्होंने सभी नवनियुक्तों से कहा कि वे सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि को अपना ध्येय बनाएँ और हर जरूरतमंद की समस्या का ईमानदारी से समाधान करें. इसी कार्यक्रम में धामी ने यह भी उल्लेख किया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया.

किसे मिले नियुक्ति पत्र

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विस्तार से बताया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखंड के अंतर्गत 173 अनुदेशकों और 4 वैयक्तिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए. पशुपालन विभाग में 9 वैयक्तिक सहायकों को नियुक्त किया गया. वहीं कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि शहरी विकास विभाग में 35 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. बीते दो वर्षों में इसी विभाग में 215 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है.

मंत्रियों ने भी की तारीफ

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी सिर्फ सपना हुआ करती थी, आज मेहनती युवा उसे हकीकत में बदल रहे हैं. राम सिंह कैड़ा ने कहा कि धामी सरकार में बिना सिफारिश के नियुक्तियाँ हो रही हैं और इसीलिए युवाओं का भरोसा मुख्यमंत्री पर कायम है.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक सविता कपूर, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजेंद्र अणथ्वाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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Published at : 09 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
UKSSSC Exam UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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