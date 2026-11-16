छठ पर CM धामी ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य, श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा के ग्राम खिलड़िया स्थित छठ घाट पहुंचकर छठ महापर्व पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और विधि विधान से पूजा अर्चना की. उन्होंने छठी मैया और सूर्यदेव से प्रदेश के सभी लोगों के सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की.

इस दौरान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पर्व हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं और हमारे विकास में सहायक हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के PDA की काट बनेगा SPM? ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बढ़ी हलचल

आस्था और लोकसंस्कृति का संगम

श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति, गहरी आस्था, पवित्र परंपराओं और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम है. उन्होंने कहा कि सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के साथ-साथ संयम, सेवा और सामूहिक सद्भाव का संदेश देता है.

प्रकृति और समाज से जुड़ाव की सीख

सीएम धामी ने कहा कि छठ भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं में शामिल है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलने और परिवार व समाज की एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द की भावना को भी मजबूती देते हैं.

यहां बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं, उन्हें अपने घर का माहौल मिले इसके लिए सरकारब ने सभी जगह विशेष इंतजाम किए थे. इसमें अस्थायी तालाब के साथ-साथ सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए थे. देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर समेत कई जिलों में छठ के रंग देखने को मिले. इस दौरान बाहरी निवासियों ने भी धामी सरकार को इस सुविधा के लिए धन्यवाद दिया.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला टार्गेट, अब क्या करेंगे अखिलेश यादव?