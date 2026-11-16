'सपा के सम्मेलन में दलित नाम का कोई व्यक्ति नहीं', ब्रजेश पाठक ने किया दावा

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मथुरा में आज से भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है. जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने कहा कि इस शिविर में बीजेपी का शीर्ष संगठन और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे. वहीं उन्होंने सपा के पीडीए दलित सम्मेलन पर कहा कि उसमें कोई दलित समाज से नहीं आया था.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मथुरा में चिंतन शिविर के आयोजन पर कहा कि "भाजपा का जो शीर्ष संगठन है, हमारे नेतृत्व के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे... ये एक सतत प्रक्रिया है, संगठनात्मक व्यवस्था है कि हम सब कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से निर्देश व मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम करते हैं."

उन्होंने कहा कि भाजपा जिस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है, मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर आज तक पूरा भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है. उत्तर प्रदेश 2017 से लेकर अब तक बीमारू राज्य के कलंक से बाहर निकलकर रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना है.

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सपा के दलित सम्मेलन पर कसा तंज

आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि "आगरा का उनका जो सम्मेलन था, वहां दलित नाम का कोई व्यक्ति नहीं था. जो सूची मीडिया में आई, उसमें से एक भी व्यक्ति दलित समाज का नहीं था. समाजवादी पार्टी के लोग जब भी सत्ता में रहे तो उन्होंने दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार किए हैं. जनता इनकी सच्चाई समझती है. जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी.

बता कि बीजेपी के दो दिवसीय चिंतन शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी विनोद तावड़े समेत प्रदेश के 45 दिग्गज नेता शामिल होंगे. इस शिविर में चुनावी तालमेल, टिकट बंटवारे, विरोधी दलों के नैरेटिव की काट और सोशल मीडिया को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी.