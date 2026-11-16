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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव पर चिंतन-मंथन के लिए मथुरा ही क्यों गई BJP? ये हैं 5 बड़ी वजहें

UP चुनाव पर चिंतन-मंथन के लिए मथुरा ही क्यों गई BJP? ये हैं 5 बड़ी वजहें

भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले अपना चिंतन शिविर मथुरा में आयोजित किया है. दो दिवसीय चिंतन शिविर में 45 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे. अब सवाल है कि आखिर मथुरा ही क्यों?

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Nov 2026 02:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर कर रही है. यह चिंतन शिविर, मथुरा में हो रहा है. अब सवाल है कि मथुरा में ही बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने का फैसला क्यों किया है? तो इसके 3 अहम जवाब हैं.

सबसे पहले इसके पीछे ब्रजभूमि में पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश है.

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दूसरा जवाब यह है कि इसके साथ ही अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को हिंदुत्व के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी इस आयोजन के सियासी मायनों में शामिल है.

तीसरे की बात करें तो बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नैरेटिव की काट तलाशने की भी है.

चौथा जवाब है कि इस शिविर के जरिए सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी है.

पांचवें जवाब की बात करें तो पश्चिमी यूपी में यादव और दलित समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने तक की रणनीति देखी जा रही है.

चिंतन शिविर में कौन कौन?

बता दें दो दिवसीय चिंतन शिविर में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, PDA नैरेटिव का जवाब, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य पर चर्चा होगी.

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत करीब 45 नेता शामिल होंगे. पार्टी इस बैठक के जरिए चुनावी तैयारियों, संगठन की भूमिका और सरकार की योजनाओं को लेकर आगे की रूपरेखा तय करने पर मंथन करेगी.

चिंतन शिविर पर क्या बोले यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी?

इन सबके बीच उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन पर कहा, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहां एकत्रित हो रहे हैं. 2027 का चुनाव हमारे सामने है. उसकी योजना रचना करके हम चुनाव लड़ेंगे. हमारा क्या मुद्दा होगा, हमें कैसे चुनाव लड़ना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Mathura News BJP UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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