UP चुनाव पर चिंतन-मंथन के लिए मथुरा ही क्यों गई BJP? ये हैं 5 बड़ी वजहें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर कर रही है. यह चिंतन शिविर, मथुरा में हो रहा है. अब सवाल है कि मथुरा में ही बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने का फैसला क्यों किया है? तो इसके 3 अहम जवाब हैं.

सबसे पहले इसके पीछे ब्रजभूमि में पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश है.

दूसरा जवाब यह है कि इसके साथ ही अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को हिंदुत्व के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी इस आयोजन के सियासी मायनों में शामिल है.

तीसरे की बात करें तो बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नैरेटिव की काट तलाशने की भी है.

चौथा जवाब है कि इस शिविर के जरिए सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी है.

पांचवें जवाब की बात करें तो पश्चिमी यूपी में यादव और दलित समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने तक की रणनीति देखी जा रही है.

चिंतन शिविर में कौन कौन?

बता दें दो दिवसीय चिंतन शिविर में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, PDA नैरेटिव का जवाब, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य पर चर्चा होगी.

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत करीब 45 नेता शामिल होंगे. पार्टी इस बैठक के जरिए चुनावी तैयारियों, संगठन की भूमिका और सरकार की योजनाओं को लेकर आगे की रूपरेखा तय करने पर मंथन करेगी.

चिंतन शिविर पर क्या बोले यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी?

इन सबके बीच उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन पर कहा, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहां एकत्रित हो रहे हैं. 2027 का चुनाव हमारे सामने है. उसकी योजना रचना करके हम चुनाव लड़ेंगे. हमारा क्या मुद्दा होगा, हमें कैसे चुनाव लड़ना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी.