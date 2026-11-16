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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखरगे के आवास पर कांग्रेस की बैठक, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद ने बताई अंदर की बात

खरगे के आवास पर कांग्रेस की बैठक, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद ने बताई अंदर की बात

यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक हुई है. दिसंबर के पहले हफ्ते से पार्टी चुनाव प्रचार शुरू करेगी.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 16 Nov 2026 02:05 PM (IST)
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दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई. इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनाव प्रचार की रणनीति और समितियों के गठन पर चर्चा की गई. बैठक के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने दिसंबर से चुनावी अभियान शुरू करने का ऐलान किया.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि बैठक में संगठन और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई है. दिसंबर में चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी. इसके साथ ही पार्टी की ओर से सभी समितियों का गठन किया जाएगा. सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल चर्चा होगी.

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दिसंबर के पहले हफ्ते से पार्टी जोरदार चुनाव प्रचार शुरू करेगी

वहीं यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक हुई है. दिसंबर के पहले हफ्ते से पार्टी जोरदार चुनाव प्रचार शुरू करेगी. उन्होंने बताया कि शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनावी अभियान के तहत कौन-कौन नेता शामिल होंगे और बैठक कहां आयोजित की जाएगी.

चुनाव अभियान की रणनीति तैयार की गई- इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि बैठक में चुनाव अभियान की रणनीति तैयार की गई है. दिसंबर से पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी. अभियान के तहत रैलियां और यात्राएं आयोजित की जाएंगी. 

वहीं सीट शेयरिंग को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि आज की बैठक में सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यह संगठन से जुड़ी बैठक थी. उन्होंने कहा कि सवाल कितनी सीटों का नहीं, बल्कि चुनाव में जीत दर्ज करने का है. सभी को मिलकर जीत के लिए काम करना होगा.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Aradhana Mishra IMRAN MASOOD CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 RAJENDRA PAL GAUTAM
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