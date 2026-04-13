देहरादून: झाड़ू उठाकर खुद सड़क पर उतरे CM धामी, बोले- 'स्वच्छता सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी'

देहरादून के बल्लूपुर चौक का सोमवार की सुबह नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला. जहां आमतौर पर भागदौड़ और शोर-शराबा होता है, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए. न कोई दिखावा, न कोई लंबा-चौड़ा भाषण, बस काम से काम.

नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित 'स्वेच्छा से स्वच्छता' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की यह सहभागिता महज एक औपचारिकता नहीं थी. उन्होंने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि जब राज्य का मुखिया सड़क पर उतर सकता है, तो हर नागरिक को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए. अभियान

'स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा'- सीएम धामी

नगर निगम देहरादून ने 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक यह विशेष सफाई अभियान चलाया. पूरे एक हफ्ते तक शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई, कूड़ा निस्तारण और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. अभियान का समापन सोमवार (13 अप्रैल) को बल्लूपुर चौक पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को एक अलग वजन दे दिया.

मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर बेबाकी से कहा कि स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान समझना भूल है. उन्होंने यह भी कहा कि 'स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए. जब तक प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से इस दिशा में योगदान नहीं देगा, तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है. अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी.'

कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेताओं ने भी दी भागीदारी

मुख्यमंत्री ने नगर निगम की इस पहल की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम एक बार करके बंद नहीं होने चाहिए. स्वच्छता के प्रति जागरूकता तभी टिकेगी जब इस तरह के अभियान लगातार और नियमित रूप से चलते रहें. उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए.

इस कार्यक्रम में केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास, राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक सविता कपूर और महामंत्री संगठन अजेय कुमार की मौजूदगी ने यह जता दिया कि यह अभियान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक साझा संकल्प की तरह है.