देहारादून में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा द्वारा डीएवी (पीजी) कॉलेज में आयोजित छात्रसंघ के कार्यक्रम में अभद्र और आपत्तिजनक भाषा बोलना भारी पड़ गया. डालनवाला पुलिस ने गायक के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मासूम शर्मा मंच से गालियां दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

11 अप्रैल को देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्रसंघ का सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के दौरान मासूम शर्मा ने मंच से अभद्र

और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल दिया.

कॉलेज कार्यक्रम में मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल

पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र-छात्राएं और बच्चे भी शामिल हुए थे. ऐसे में भरे मंच से सार्वजनिक तौर पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी.

ये घटना एक कॉलेज कैंपस में हुई, कॉलेज के छात्र भी इससे खासे नाराज है. जिससे मामला और गंभीर हो गया. जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सिंगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सिंगर मासूम शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले पर डालनवाला पुलिस का कहना कि 11 अप्रैल शनिवार को डीएवी कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने प्रस्तुति के दौरान अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का वीडियो वायरल हुआ था, थाना डालनवाला पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जाँच प्रारंभ की गई. इस मामले में गायक मासूम शर्मा के ख़िलाफ़ धारा 296, 351 252 के मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं. जल्द ही मासूम शर्मा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.