'बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले...', CJP के प्रदर्शन को लेकर BJP सरकार पर भड़के सपा विधायक

दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद विरोधी दल भी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर बने हुए हैं. समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने भी CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा और छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई का विरोध किया.

बीजेपी सरकार के रवैया पर उठाए सवाल

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने छात्रों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने पर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि "पिछले 12 सालों से जिन युवाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है. आज उन्होंने दिल्ली में लोकसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा की सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया. आंसू गैस गोले फेंके गए. बहुत सारे युवा उसमें घायल हो गए."

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जो दमनकारी नीति है आज उसका पर्दाफाश हो गया है. सरकार ने विद्वेष और बदले की भावना से नौजवानों के प्रदर्शन पर बर्बर रूप से जुल्म और अन्याय करने का काम किया.

डिंपल यादव के नेतृत्व में पहुंचे सपा सांसद

समाजवादी पार्टी लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं. सोमवार को भी मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कई सांसद छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए. इनमें सांसद प्रिया सरोज, इकरा हसन, धर्मेंद्र यादव, रुचि वीरा, राजीव राय और अन्य सांसद भी शामिल थे.

डिंपल यादव ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि इस दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया. उन्होंने कहा कि आज पुलिस की आंखों में भी शर्मिंदगी दिख रही है. कुछ पुलिसकर्मी गुंडे बने हुए थे. कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए और बच्चों को मारा और करंट दिया. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के सीने पर मारा गया ये भारत माता के सीने पर आघात है.

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