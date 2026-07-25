'कांग्रेस क्या सोच रही है, सोनम जी पर...', इमरान मसूद के अन्ना पार्ट टू वाले बयान पर बोली CJP

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक को अन्ना पार्ट-2 बताया, जिसके बाद उनके बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कॉकरोच जनता पार्टी की ओर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमें नहीं पता कि काँग्रेस क्या सोचती है लेकिन सोनम जी पर सवाल उठाना गलत है.

आशुतोष रांका से जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सोनम वांगचुक को लेकर 'अन्ना पार्ट टू' और 'सरकार के साथ निजी डील' वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "हमें नहीं पता कि कांग्रेस क्या सोच रही है. लेकिन, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने बातचीत भी की है ताकि कोई कानूनी मामला न बने और उन्हें मुआवज़ा मिले. सोनम जी पर सवाल उठाना सही नहीं है."

इमरान मसूद ने कहा अन्ना पार्ट-2

दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर आमरण अनशन पर बैठक सोनम वांगचुक ने 26 दिन पर अपना अनशन तोड़ दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनका अनशन तुड़वाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद इमरान मसूद की ओर से ऐसा बयान आया जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उन्हें अन्ना पार्ट टू बुलाया और कहा कि "ये अन्ना पार्ट-2, बारह साल से अन्ना ख़ामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश हो जाएंगे. कल जब आप सरकार के साथ डील कर रहे थे तब वहां पर कोई छात्र था? सारे लद्दाख के लोग थे, आपकी अपनी डील हो रही है. आपने अपनी डील करी है, इसके अलावा और क्या है इस सरकार के साथ?

सोनम ने डील के आरोपों को बताया दुखद

वहीं कांग्रेस सांसद के बयान पर सोनम वांगचुक ने भी जवाब दिया हैं. उन्होंने कहा कि 26 दिन के अनशन के बाद भी क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी. क्या डील के लिए 26 दिन भूखा रहता? मेरे अनशन तोड़ने पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है, डील के आरोप बेहद दुखद है.

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