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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे..', धर्मेंद्र प्रधान पर बरसे अवधेश प्रसाद, कहा- नैतिकता है तो इस्तीफा दें

'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे..', धर्मेंद्र प्रधान पर बरसे अवधेश प्रसाद, कहा- नैतिकता है तो इस्तीफा दें

Awadhesh Prasad: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि ये सरकार चर्चा नहीं करना चाहती हैं. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और संसद में उनकी बात भी रख हैं. लेकिन, ये सरकार बात करना नहीं चाहती हैं. 

सपा सांसद ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कहा कि कल हमारे नेता अखिलेश जी और पूरी पार्टी कल जंतर मंतर पर अपनी जायज मांगो के लिए डटे हैं. हम छात्रों के साथ खड़े हैं और संसद में उनकी बात रख रहे हैं. लेकिन, यह सरकार चर्चा नहीं चाहती. कल अखिलेश जी को हिरासत में लिया गया था. ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद जो जहां प्रदेश में था सब प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ गए. 

सपा सांसद ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा

अवधेश प्रसाद ने धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट पर कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर धर्मेंद्र प्रधान में नैतिकता है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए. प्रधानमंत्री जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए. 

राम मंदिर चंदा चोरी पर कही ये बात

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सपा सांसद ने कहा कि राम मन्दिर में चोरी नहीं, बल्कि डकैती की गयी है. अफसोस है कि हमारे नेता ने इसका खुलासा किया, इस बता को एक महीना हो गया है लेकिन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं. जिसकी वजह से अब राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई हैं. 

उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ लाखों की भीड़ होती थी, वहां अब भीड़ कुछ हजारों में ही रह गई है. अयोध्या से प्रभु की कृपा से इनकी सरकार जाएगी. सपा सांसद ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव सीएम बनेंगे.  

अखिलेश यादव ने हिरासत में लिए जाने के बाद पूछा, 'कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई'

Published at : 22 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan UP News Awadhesh Prasad SAMAJWADI PARTY
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