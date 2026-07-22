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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर आजमगढ़ में सपा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना

अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर आजमगढ़ में सपा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना

Samajwadi Party Protest In Azamgarh: पीएम आवास के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 22 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर सियासी पारा चढ़ गया है. आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है. मंगलवार देर शाम सपा नेता, विधायक और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया.

सपा नेताओं ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और नीट-2026 अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए. सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने और विपक्ष को निशाना बनाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है.

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कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे सपा नेता

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में पूर्व मंत्री एवं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक नफीस अहमद, युवजन सभा के पूर्व अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, बबिता चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. नेताओं ने कहा कि जब तक नीट छात्रों को न्याय नहीं मिलता और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

छावनी में तब्दील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर

वहीं, कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई. सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे कलेक्ट्रेट क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया. इस दौरान प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहा.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस की पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्र नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दे रहे थे, पुलिस ने विपक्षी नेताओं को हिरासत में खत्म कराया था.

अखिलेश यादव का दावा- धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई छुपा राज तो नहीं जिसकी वजह से हटाया नहीं जा रहा

Published at : 22 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News Akhilesh Yadav UP News
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