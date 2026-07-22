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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतेज बारिश में भी तीसरे दिन चंद्रशेकर आजाद का धरना जारी, बोले- 'वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हों...'

तेज बारिश में भी तीसरे दिन चंद्रशेकर आजाद का धरना जारी, बोले- 'वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हों...'

Chandra Shekhar Azad Protest: संसद में चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में बारिश के बीच धरने पर बैठे हैं. इस दौरान उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 22 Jul 2026 12:28 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार (20 जुलाई) को सीजेपी के 'चलो संसद' मार्च में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस बीच सोमवार रात से ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संसद में धरने पर बैठ गए हैं. आजाद बुधवार (22 जुलाई) को भी अपने धरने पर बैठे हैं. इस बीच दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो गया है. बारिश के बीच भी चंद्रशेखर आजाद धरने पर हैं. 

इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें बारिश के बीच वे भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अपने टेंट में बैठे हुए हैं. वीडियो शेयर कर आजाद ने लिखा, "बारिश की हर बूंद स्वीकार है, मगर मासूमों पर अन्याय स्वीकार नहीं, जिन्होंने अन्याय किया वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पीछे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जवाब देना ही होगा." चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा, "महापुरुषों के विचार ही मेरे संघर्ष की ताकत हैं."

धरने पर बैठने के बाद क्या बोले आजाद?

संसद में धरने पर बैठने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के रवैये को बर्बरतापूर्ण बताया. उन्होंने लिखा, "ज़ुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है. जंतर-मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया. मैंने जलियांवाला बाग का वह दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए, उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय की याद अवश्य दिला दी."

उन्होंने आगे लिखा, "लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. यदि उस अधिकार का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाए, तो यह केवल कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है."

उन्होंने कहा, "इसी पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ, मैं संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ रहा हूं. जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं होती, मेरा यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad UP NEWS Nagina News DELHI NEWS
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