दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार (20 जुलाई) को सीजेपी के 'चलो संसद' मार्च में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस बीच सोमवार रात से ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संसद में धरने पर बैठ गए हैं. आजाद बुधवार (22 जुलाई) को भी अपने धरने पर बैठे हैं. इस बीच दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो गया है. बारिश के बीच भी चंद्रशेखर आजाद धरने पर हैं.

इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें बारिश के बीच वे भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अपने टेंट में बैठे हुए हैं. वीडियो शेयर कर आजाद ने लिखा, "बारिश की हर बूंद स्वीकार है, मगर मासूमों पर अन्याय स्वीकार नहीं, जिन्होंने अन्याय किया वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पीछे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जवाब देना ही होगा." चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा, "महापुरुषों के विचार ही मेरे संघर्ष की ताकत हैं."

बारिश की हर बूँद स्वीकार है, मगर मासूमों पर अन्याय स्वीकार नहीं, जिन्होंने अन्याय किया वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पीछे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जवाब देना ही होगा।

महापुरुषों के विचार ही मेरे संघर्ष की ताक़त हैं। जय भीम, जय भारत। pic.twitter.com/14uRLsh41v — Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) July 22, 2026

धरने पर बैठने के बाद क्या बोले आजाद?

संसद में धरने पर बैठने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के रवैये को बर्बरतापूर्ण बताया. उन्होंने लिखा, "ज़ुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है. जंतर-मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया. मैंने जलियांवाला बाग का वह दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए, उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय की याद अवश्य दिला दी."

उन्होंने आगे लिखा, "लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. यदि उस अधिकार का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाए, तो यह केवल कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है."

उन्होंने कहा, "इसी पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ, मैं संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ रहा हूं. जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं होती, मेरा यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा."

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