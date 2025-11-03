चित्रकूट जिले में रविवार देर रात झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रोडवेज बस और जीप की आमने-सामने की टक्कर में तीन भाइयों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि रविवार देर रात झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खोह गांव के नजदीक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की एक बस और एक जीप की आमने-सामने की टक्कर हो गई तथा इस हादसे में जीप सवार मोहित (14), उसके सगे भाई सुभाष (छह) और उनके चचेरे भाई रोहित (24) की मौत हो गई.

हादसे में तीन की मौत पांच घायल

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हादसे में शोभा देवी (35), अभिलाषा (15), संध्या (आठ), ओंकार (10) और राजा भइया (36) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली कर्वी क्षेत्र के गढ़ीवा मजरा कैंप का पुरवा निवासी राजा भइया अपने परिवार के सदस्यों के साथ रविवार दोपहर को बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के एैंचवारा गांव में अपनी ससुराल में किसी समारोह में शामिल होने गया था लेकिन देर रात घर लौटते समय खोह गांव के पास प्रयागराज की तरफ जा रही बस ने उनकी जीप को टक्कर मार दी.

सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.