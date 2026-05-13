आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर प्रदेश की चुनावी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में डॉ. पुरुषोत्तम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने सभी जनपदों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से जुड़े फार्म 6, 7 और 8 का निस्तारण केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) इनका प्रतिदिन अनिवार्य रूप से रिव्यू करें और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें.

ASD सूची अब BLA तक भी पहुँचेगी

बैठक का एक अहम फैसला यह रहा कि प्रत्येक बूथ पर तैयार की गई ASD यानी Absent, Shifted और Death की सूची अब केवल सरकारी अभिलेखों तक नहीं रहेगी, बल्कि इसे राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के साथ भी साझा किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर यह सूची सभी BLA को उपलब्ध करा दी जाए

प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक की समीक्षा

बैठक में सभी जनपदों के गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक व्यवस्था और वितरण योजना की भी बारीकी से पड़ताल की गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जोर दिया कि मैपिंग के काम में तेज़ी लाई जाए और जो जनपद पीछे चल रहे हैं, वे अविलंब इसे पूरा करें. इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अगले एक सप्ताह में सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद के नगर निगम क्षेत्रों के नगर आयुक्तों के साथ बैठक करें, ताकि SIR की योजना को ज़मीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी और गंभीरता से संचालित करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास के अलावा सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे.