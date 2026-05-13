समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार 14 मई को किया जाएगा. इससे पहले उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर रखा गया है.

पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भावुक हो गए. वहीं प्रतीक की पत्नी और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का रो रो कर बुरा हाल है.

अपर्णा के घर के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं जो मौके के हालात बयान करने को काफी हैं. अपर्णा के साथ उनकी बेटियां भी मौजूद हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा सांसद डिंपल यादव समेत पूरा यादव परिवार मौके पर मौजूद रहा.













प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने कहा, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे भाई का बहुत ही कम समय में निधन हो गया, जिससे परिवार को गहरा दुख पहुंचा है. दुख की इस घड़ी में हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'यह अत्यंत दुखद है; जब भी इतनी कम उम्र में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, तो वह सचमुच हृदय-विदारक होती है. हमारी गहरी संवेदनाएँ परिवार और समर्थकों के साथ हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. वास्तव में, यह घटना अत्यंत शोकाकुल है.









प्रतीक के मौत की वजह क्या?

इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया और एक विशेष जांच की मांग की. पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हुए उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान थे. इसलिए हमारी मांग है कि जांच होनी चाहिए.सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि प्रतीक यादव की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी.

उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतीक का निधन कार्डिएक अरेस्ट से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Pulmonary Embolism की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई. जांच में सामने आया कि खून का थक्का फेफड़ों की धमनियों में फंस गया था, जिससे फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुक गया. ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से हालत तेजी से बिगड़ी और दिल के दाहिने हिस्से पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ा ब्लड क्लॉट बनने की वजह से अचानक सांसें रुक गईं, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ.