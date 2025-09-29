हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBadrinath Dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट कब होंगे बंद? इस विशेष दिन तय होगी तारीख, मंदिर में होंगे धार्मिक अनुष्ठान

Badrinath Dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट कब होंगे बंद? इस विशेष दिन तय होगी तारीख, मंदिर में होंगे धार्मिक अनुष्ठान

Badrinath Dham 2025: बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कब किए जाएंगे इसकी तिथि दशहरा के दिन एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तय की जाएगी. हर साल विजयदशमी पर ही कपाट बंद करने की तिथि तय होती है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 29 Sep 2025 09:07 AM (IST)
बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे इसकी तिथि विजयदशमी यानी 2 अक्टूबर को तय की जाएगी. इस दिन मंदिर परिसर में दोपहर को एक भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा. जिसमें बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित होगी. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने रविवार को इसकी जानकारी दी है. 

हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी के दिन ही तय की जाती है. बीकेटीसी ने बताया कि दशहरा के दिन दोपहर में कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित करने के लिए एक भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा. 

धार्मिक समारोह में कपाट बंद करने की तिथि होगी तय

इस धार्मिक समारोह में धर्माधिकारी और वैदिक विद्वान, बीकेटीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में, पंचांग गणना के आधार पर धाम के कपाट को बंद करने की अंतिम तिथि और समय तय करेंगे. इसके बाद बीकेटीसी के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में बद्रीनाथ धाम के रावल मंदिर के कपाट बंद होने की औपचारिक घोषणा करेंगे. 

बीकेटीसी ने दी कार्यक्रम को लेकर जानकारी

इस बारे में जानकारी देते हुए बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ हरीश गौड़ ने बताया है कि इसी दिन कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंज पूजाओं का कार्यक्रम, उद्धव और कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान और आदि गुरू शंकराचार्य की गद्दी व भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मय गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान का मुहुर्त और कार्यक्रम भी तय होगा. 

इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ही अगले साल होने वाले यात्रा 2026 में भंडार सेवा के लिए परंपरागत पगड़ी भी भेंट की जाएगी. हरीश गौड़ ने बताया कि विजयदशमी के दिन ही ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में द्वितीय केदार मद्महेश्वर और मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथियां भी निर्धारित की जाएंगी.

बता दें कि बद्रीनाथ धाम  उत्तराखंड के चार धामों से में एक हैं. हर साल देशभर से लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं.

Published at : 29 Sep 2025 09:07 AM (IST)
UTTARAKHAND NEWS Badrinath Dham 2025
