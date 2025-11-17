सऊदी अरब में 42 भारतीयों की मौत पर चंद्रशेखर आजाद ने जताया दुख, केंद्र सरकार से की ये मांग

सऊदी अरब से बेहद दर्दनाक खबर आई हैं, जहां मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई. इस हादसे में 42 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है. इस हादसे पर पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दुख जताया है. उन्होंने केंद्र और सऊदी सरकार से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमराह तीर्थयात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है.

इस हृदयविदारक हादसे में 42 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिनमें 20 महिलाएँ और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं. इनकी असामयिक मृत्यु एक ऐसा दुःख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया है.

सऊदी अरब में उमराह यात्रा पर गए हमारे भारतीय भाई–बहनों की यह त्रासदी बेहद हृदयविदारक है. हम मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे. इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है.'

केंद्र व सऊदी सरकार से की अपील

चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार और सऊदी अरब सरकार से अपील की, उन्होंने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीरों को शीघ्र भारत लाने की प्रक्रिया तेज़ की जाए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की जाए.

बता दें कि ये सऊदी अरब में ये भीषण सड़क हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही बस एक डीज़ल टैंकर से टकरा गई. जिससे बस में भीषण आग लग गई, ये हादसा इतना भीषण था कि बस में सवाल कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस बस में ज़्यादातर यात्री तेलंगाना के हैदराबाद से थे.