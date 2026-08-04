मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद? गठबंधन पर खत्म किया सस्पेंस

अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद? गठबंधन पर खत्म किया सस्पेंस

UP Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर जो भी साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 04 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच अपनी रणनीति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर कोई दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है. ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि वह किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं. अगर कोई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है. लेकिन बीजेपी से हमारा वैचारिक विरोध है, इसलिए उसे छोड़कर जो भी साथ आना चाहे, उसका स्वागत है." उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी के लिए खुले संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुल कर बोले, कहा- ये BJP की हार नहीं है बल्कि...

2022 की हार का भी किया जिक्र

बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसे वह अपना राजनीतिक अपमान मानते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि उस हार से उन्होंने हार नहीं मानी. उनके मुताबिक, गिरना और फिर उठकर आगे बढ़ना राजनीति का हिस्सा है. इसी सोच के साथ उन्होंने दोबारा मेहनत की और 2024 में चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की.

यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी

चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. 45 प्रभारियों की सूची जारी की जा चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रही है और उन्हें अपनी मेहनत के साथ-साथ जनता के समर्थन पर पूरा भरोसा है. ऐसे में आने वाले समय में विपक्षी दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद की भूमिका अहम मानी जा रही है.

UP विधानसभा में नहीं बोल सके सीएम, अब प्रेस वार्ता में कहा- सपा का आचरण मर्यादा के खिलाफ

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद? गठबंधन पर खत्म किया सस्पेंस
अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद? गठबंधन पर खत्म किया सस्पेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिर चर्चा में तमन्ना मलिक, बुर्के में कांवड़ लाने की तैयारी पर SDM कोर्ट का बड़ा आदेश
फिर चर्चा में तमन्ना मलिक, बुर्के में कांवड़ लाने की तैयारी पर SDM कोर्ट का बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में डेंगू समय से पहले डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर
देहरादून में डेंगू समय से पहले डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुल कर बोले, कहा- ये BJP की हार नहीं है बल्कि...
बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुल कर बोले, कहा- ये BJP की हार नहीं है बल्कि...
Advertisement

वीडियोज

Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
महाराष्ट्र
BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
क्रिकेट
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
बिहार
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
ABP NEWS
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
ABP NEWS
Viral Video : बच्चों को पढ़ाने आए या नशा करने ?
Viral Video : बच्चों को पढ़ाने आए या नशा करने ?
Embed widget