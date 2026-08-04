अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद? गठबंधन पर खत्म किया सस्पेंस

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच अपनी रणनीति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर कोई दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है. ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि वह किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं. अगर कोई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है. लेकिन बीजेपी से हमारा वैचारिक विरोध है, इसलिए उसे छोड़कर जो भी साथ आना चाहे, उसका स्वागत है." उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी के लिए खुले संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुल कर बोले, कहा- ये BJP की हार नहीं है बल्कि...

2022 की हार का भी किया जिक्र

बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसे वह अपना राजनीतिक अपमान मानते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि उस हार से उन्होंने हार नहीं मानी. उनके मुताबिक, गिरना और फिर उठकर आगे बढ़ना राजनीति का हिस्सा है. इसी सोच के साथ उन्होंने दोबारा मेहनत की और 2024 में चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की.

यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी

चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. 45 प्रभारियों की सूची जारी की जा चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रही है और उन्हें अपनी मेहनत के साथ-साथ जनता के समर्थन पर पूरा भरोसा है. ऐसे में आने वाले समय में विपक्षी दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद की भूमिका अहम मानी जा रही है.

UP विधानसभा में नहीं बोल सके सीएम, अब प्रेस वार्ता में कहा- सपा का आचरण मर्यादा के खिलाफ