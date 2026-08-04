बांकीपुर पर अखिलेश यादव खुल कर बोले, कहा- ये BJP की हार नहीं है बल्कि...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार पर खुलकर अपनी बात रखी. अखिलेश ने तंजिया लहजे में कहा कि यह बीजेपी की हार नहीं है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर कुंदरकी या बंगाल की तरह लड़ती तो हार नहीं होती. बीजेपी बिना बेईमानी किए यह देखना चाहती थी कि उसके कितना वोट मिलता है. बीजेपी यह देखना चाहती थी कि बिना ईवीएम हैक किए उसे जनता कितना वोट देगी.

अखिलेश ने यह भी कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह पिछले 12 सालों में बीजेपी को जनता की तरफ से मिला रिटर्न गिफ्ट है.

कन्नौज सांसद ने कहा कि उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी.