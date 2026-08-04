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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबांकीपुर और दतिया के रिजल्ट का यूपी 2027 में पड़ेगा असर? Dimple Yadav ने बताया

बांकीपुर और दतिया के रिजल्ट का यूपी 2027 में पड़ेगा असर? Dimple Yadav ने बताया

Samajwadi Party की सांसद डिंपल यादव ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के परिणामों के आधार पर यूपी चुनाव के संदर्भ में बड़ा बयान दिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया में उपचुनाव नतीजों पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि यह नतीजा बहुत अच्छा है. यूपी चुनाव के संदर्भ में डिंपल ने कहा कि हालांकि उपचुनाव के मुकाबले अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात करें तो हालात अलग हो सकते हैं.

सपा नेता ने कहा कि ऐसे अच्छे हालात बन सकते हैं. लेकिन एक पार्टी के तौर पर हम पूरी तरह तैयार हैं. इससे पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा है और वे सरकार से कितने नाखुश हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बोलीं डिंपल यादव

इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात की. संसद परिसर में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो चोरी हुई है, उससे हर आम आदमी नाराज़ है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं. लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती.

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मैनपुरी सांसद ने कहा कि यह देश का पैसा है. हम चाहते थे कि इसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हमें यह भी नहीं पता कि कितनी लूट हुई है. कहीं न कहीं यह देश की धरोहर है और मुझे लगता है कि सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.

बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद चुनाव हारी है तो वहीं दतिया में लगातार दूसरी बार पार्टी को कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है. बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट थी वहीं दतिया में 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते थे. हालांकि उन्हें अदालत ने दो साल की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 

दतिया और बांकीपुर के उपचुनावों में क्रमशः कांग्रेस के घनश्याम सिंह और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है.

Published at : 04 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Bankipur News Dimple Yadav UP NEWS Up Politics
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