बांकीपुर और दतिया के रिजल्ट का यूपी 2027 में पड़ेगा असर? Dimple Yadav ने बताया

पटना की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया में उपचुनाव नतीजों पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि यह नतीजा बहुत अच्छा है. यूपी चुनाव के संदर्भ में डिंपल ने कहा कि हालांकि उपचुनाव के मुकाबले अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात करें तो हालात अलग हो सकते हैं.

सपा नेता ने कहा कि ऐसे अच्छे हालात बन सकते हैं. लेकिन एक पार्टी के तौर पर हम पूरी तरह तैयार हैं. इससे पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा है और वे सरकार से कितने नाखुश हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बोलीं डिंपल यादव

इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बात की. संसद परिसर में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो चोरी हुई है, उससे हर आम आदमी नाराज़ है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं. लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती.

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मैनपुरी सांसद ने कहा कि यह देश का पैसा है. हम चाहते थे कि इसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हमें यह भी नहीं पता कि कितनी लूट हुई है. कहीं न कहीं यह देश की धरोहर है और मुझे लगता है कि सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.

बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद चुनाव हारी है तो वहीं दतिया में लगातार दूसरी बार पार्टी को कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है. बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट थी वहीं दतिया में 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते थे. हालांकि उन्हें अदालत ने दो साल की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

दतिया और बांकीपुर के उपचुनावों में क्रमशः कांग्रेस के घनश्याम सिंह और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है.