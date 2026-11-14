यूपी: 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना, घर बैठे ऐसे पूरी करें सेल्फ सेंसस की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार जनगणना की प्रक्रिया में लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. स्वगणना की यह सुविधा 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. इसके लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाकर परिवार के सदस्य करीब 40 सवालों के जवाब खुद भर सकेंगे.

स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दिसंबर से जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचेंगे. वे परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ ही ऑनलाइन दर्ज किए गए विवरणों का सत्यापन भी करेंगे. इसके लिए स्वगणना के दौरान मिलने वाली एसई आईडी (SE ID) प्रगणक को दिखानी होगी. इस आईडी के जरिए ऑनलाइन भरी गई जानकारी का मिलान किया जाएगा.

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जनगणना के दौरान परिवार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इनमें परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार और पलायन से संबंधित जानकारी शामिल होगी. इस बार जातिगत गणना भी की जाएगी. जाति की जानकारी व्यक्ति की स्वघोषणा के आधार पर दर्ज होगी. इसके लिए जाति प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा.

दस्तावेज दिखाना जरूरी नहीं

जनगणना के दौरान परिवार के सदस्यों के आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. हालांकि, इन दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य नहीं होगा. प्रगणक केवल संबंधित नंबर दर्ज करेंगे. इसके अलावा परिवार के कुल बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जानकारी भी जुटाई जाएगी. इस बार जनगणना में कुछ नई श्रेणियां भी शामिल की गई हैं.

एसिड अटैक पीड़ितों की अलग से जनगणना

दिव्यांगता के तहत एसिड अटैक पीड़ितों की अलग से गणना की जाएगी. क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और ब्लड डिसऑर्डर के कारण दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की जानकारी भी जुटाई जाएगी. वहीं, पलायन और विस्थापन के कारणों में पहली बार प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है. रोजगार से जुड़े सवालों का दायरा भी बढ़ाया गया है. इसके तहत विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र में काम करने वालों की अलग-अलग जानकारी दर्ज की जाएगी.

ऐसे पूरी करें स्वगणना की प्रक्रिया

स्वगणना के लिए https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा. यहां उत्तर प्रदेश का चयन करने के बाद अपनी पसंदीदा भाषा चुननी होगी. इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा. डिजिटल मैप पर घर की लोकेशन की पुष्टि करने के बाद परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों का विवरण भरना होगा. सभी जानकारियों की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने पर मिलने वाली एसई आईडी को सुरक्षित रखना होगा.

एक दिसंबर से जनगणना कर्मी जब घर पहुंचेंगे तो उन्हें यह आईडी दिखानी होगी. वे ऑनलाइन दर्ज जानकारी का मिलान करेंगे. किसी तरह की गलती मिलने पर प्रगणक उसे ठीक भी कर सकेंगे. स्वगणना कराने वाले परिवारों का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा.

यहां मिलेगी मदद

- स्वगणना पोर्टल: https://se.census.gov.in

- हेल्पलाइन: 1855

- वॉट्सऐप चैटबॉट: 18001801855

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