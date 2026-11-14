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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपिथौरागढ़ः सीएम धामी के जाने के बाद कांग्रेस विधायक ने किया बवाल, माइक-कुर्सी फेंके

पिथौरागढ़ः सीएम धामी के जाने के बाद कांग्रेस विधायक ने किया बवाल, माइक-कुर्सी फेंके

जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में माइक बंद किए जाने पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी भड़क गए. उन्होंने माइक ऑपरेटर की ओर माइक फेंक दिया और मुख्यमंत्री को धारचूला सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 14 Nov 2026 09:24 PM (IST)
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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित सीमांत क्षेत्र के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में शनिवार (14 नवंबर 2026) को भारी हंगामा और बवाल हुआ. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने पहुंचे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जाने के बाद माइक बंद किए जाने पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी भड़क गए. उन्होंने माइक ऑपरेटर की ओर माइक फेंक दिया और मुख्यमंत्री को धारचूला सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली.

दरअसल, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था. मंच पर अभिवादन के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी इस कदर भड़क उठे कि उन्होंने माइक ऑपरेटर की ओर माइक फेंक दिया. इसके बाद विधायक के समर्थकों ने मंच पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कुर्सियों से लेकर माइक स्टैंड तक तोड़ डाले. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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विधायक के समर्थकों ने फेंकी कुर्सियां, की तोड़फोड़

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विधायक ने माइक ऑपरेटर की ओर माइक फेंक दिया. विधायक के इस आक्रामक व्यवहार के बाद उनके समर्थक भी मंच पर पहुंच गए. देखते ही देखते मंच पर हंगामा शुरू हो गया. समर्थकों ने वहां रखी कुर्सियों, माइक और माइक स्टैंड में तोड़फोड़ कर दी. घटना के दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं विधायक हरीश धामी ने मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे इजाजत देगी तो जहां से भी पुष्कर धामी चुनाव लड़ेंगे में भी चुनाव लड़ूंगा.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के मंच पर हुए इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सार्वजनिक मंच पर जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Harish Dhami Pithoragarh News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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