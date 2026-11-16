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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में जनगणना 2027 की शुरुआत, CM योगी बोले- हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल

यूपी में जनगणना 2027 की शुरुआत, CM योगी बोले- हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल

उत्तर प्रदेश में आज से जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया. सीएम योगी ने कहा कि इसमें हर शख्स से 40 सवाल पूछे जाएंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 16 Nov 2026 03:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सोमवार (16नवंबर 2026) से जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण यानी मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. अब जनगणना का निर्णायक चरण शुरू हो रहा है. इसमें हर शख्स से 40 सवाल पूछे जाएंगे. जिसके बाद व्यक्तिगत, सामाजिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी.

सीएम योगी ने कहा कि इस महाअभियान की सफलता बेहतर प्रशासनिक समन्वय, व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता पर निर्भर करती है. जितना अधिक व्यक्ति जागरूक होगा, उतनी ही उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सही और पूरी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि आंकड़ों का संकलन सटीक तरीके से हो सके.

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जिलाधिकारियों को इस अभियान का नेतृत्व स्वयं करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस अभियान का नेतृत्व स्वयं करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी को अभियान की डेली मॉनिटरिंग को प्राथमिकता देनी होगी. ब्लॉक स्तर और नगर निकाय स्तर पर नियमित समीक्षा के जरिए काम को गति दी जा सकती है. इसके लिए आधे घंटे के अंतराल पर भी समीक्षा की जा सकती है.

'अभियान में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण'

सीएम योगी ने कहा कि आज हमारे पास बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और सिस्टम उपलब्ध है. ऐसे में यदि अधिकारी समन्वय के साथ काम करें और लगातार निगरानी रखें तो जनगणना का कार्य आसानी और सरलता से पूरा कराया जा सकता है. उन्होंने इस अभियान में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया है.

30 नवंबर तक घर बैठे दर्ज कर सकेंगें परिवार से सदस्यों की जानकारी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार जनगणना की प्रक्रिया में लोग ऑनलाइन अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. स्वगणना की यह सुविधा 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी. इसके लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाकर परिवार के सदस्य करीब 40 सवालों के जवाब खुद भर सकेंगे.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Census 2027 YOGI ADITYANATH
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