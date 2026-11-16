दिल्ली में खरगे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से अकेले में मिले हरीश रावत, क्या हुई बातचीत?

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड पर आ गई है. इसी क्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल से उनके आवास पर मुलाकात की. हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से करीब 1 घंटे मुलाकात की है, यह मुलाकात अकेले में हुई है.

दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मीडिया के सामने आए हैं. पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा, "हमने उत्तराखंड से संबंधित बातें नेताओं को बताया है. उन्होंने हमारी बात सुनी है. मैंने कहा है कि उत्तराखंड में तमाम बड़े-बड़े मुद्दे हैं, उनको उठाना होगा, प्रचार प्रसार जल्द शुरू करना होगा." उन्होंने कहा, "मैं किसी से नाराज नहीं हूं. कोई गिला शिकवा नहीं है. हम सब एक साथ."

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उत्तराखंड के मुद्दे पर हुई बातचीत- हरीश रावत

हरीश रावत ने कहा, "मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने आया था. हमारी यात्राएं चल रही हैं और दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं. उस पर हमारी बातचीत हुई... उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, उन पर बातचीत हुई. हमने कहा कि बेरोजगारी और पलायन पहले प्रमुख मुद्दे थे लेकिन इसके साथ अब भ्रष्टाचार और महिलाओं के लिए असुरक्षा का भी मुद्दा जुड़ गया है... नारी सुरक्षा का बड़ा मामला है जो हमारे राज्य को, यहां के लोगों को प्रभावित कर रहा है..."

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