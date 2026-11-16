कांग्रेस की 181 सीटों की लिस्ट पर अखिलेश का बयान, कहा- 'बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है और इसकी लिस्ट भी सामने आ गई है. इसी बीच इन सीट शेयरिंग को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनावों के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट-शेयरिंग पर कहा कि अभी सीट-शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. सपा चीफ ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का तालमेल बिठा लेंगे. सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.

मथुरा में यूपी बीजेपी की बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मथुरा-वृंदावन गए सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि वे यमुना में पवित्र डुबकी लगाएं, ताकि उनका कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो. अगर वे बीमार पड़ जाएं, तो किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लें.

कांग्रेस ने 57 जिलों की 181 सीटों की लिस्ट सपा को भेजी

यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से जिन 181 सीटों की मांग की है उसमें 135 सीट सामान्य, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल हैं. कांग्रेस ने 57 जिलों की 181 सीटों की लिस्ट सपा को भेजी है. हालांकि इन 181 सीटों में से कांग्रेस ने साल 2022 के चुनाव में दो सीट फरेंदा और रामपुर खास जीती थीं. वहीं सपा ने इनमें से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक

बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद समेत कई अन्य नेता शामिल हुए.

राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट