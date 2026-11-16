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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है', भावुक हुए अखिलेश यादव

'आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है', भावुक हुए अखिलेश यादव

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर में जमानत दे दी थी, लेकिन 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 16 Nov 2026 03:25 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. जिसमें उनकी ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं. इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के खिलाफ जारी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका जवाब देगी.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "आजम खान के साथ जो मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब उप्र ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी. जुल्म करनेवाली भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नही रहती है और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं. सब, सब समझ रहे हैं."

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31 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था 

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर में जमानत दे दी थी, लेकिन 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने उन्हें मौलान जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई की गाजियाबाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 

ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया था और अंतरिम विचार करने के निर्देश दिए थे. आज इस मामले में सुनवाई जारी है. आजम खान की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल दलील पेश कर रहे हैं. कपिल सिब्बल ने 31 अक्टूबर की ईडी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया. जबकि ईडी ने इससे इंकार किया है. फिलहाल दोनों ओर से जिरह जारी थी. शाम तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला दे सकता है.

यह भी पढ़ें: 'सपा के सम्मेलन में दलित नाम का कोई व्यक्ति नहीं', ब्रजेश पाठक ने किया दावा

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News AZam Khan
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