उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा! खाई में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

उत्तराखंड में पौड़ी के देवप्रयाग स्टेट हाईवे पर कुण्डाधार के समीप शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोलेरो वाहन लक्सर से पौड़ी की ओर जा रहा था. वाहन में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे. बताया जा रहा है कि कुण्डाधार के पास दूसरे वाहन को पास देते समय बोलेरो चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरा.

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बच्चे को उपचार के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एंबुलेंस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव अभियान चलाकर क्षतिग्रस्त वाहन से सभी लोगों को बाहर निकाला गया. चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

मृतकों की पहचान अफजाल पुत्र अकबर सूफी, उम्र 49 वर्ष,शब्बो पत्नी अफजाल उम्र 40 वर्ष,अन्नाविया पुत्री अफजाल, उम्र 03 वर्ष, शादाब पुत्र अफजाल उम्र 14 वर्ष, गुफरान पुत्र अकबर उम्र 34 वर्ष, निवासी रायपुर जीतपुर, थाना कोतवाली लक्सर, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है. परिजनों में कोहराम मच गया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. इस हृदयविदारक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने भी दुःख व्यक्त किया है. उधर पुलिस ने चालकों से अपील की है कि वे संयमित तरीके से वाहन चलायें पहाड़ के रास्ते घुमावदार और संकरे हैं, जिस कारण हादसे हो सकते हैं.मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

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