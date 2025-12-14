बुलंदशहर पुलिस ने मंदिरों से पीतल के घंटा चुराने वाले चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

बुलंदशहर की डिबाई थान पुलिस और स्वाट को देहात टीम ने ऐसे अंतर्जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो मंदिरों को अपना टारगेट बनाया करते थे. पुलिस के अनुसार, यह शातिर मौका देखकर मंदिरों में से पीतल के घंटे चोरी कर लिया करते थे. पुलिस ने इन शातिर चोरों के पास से चोरी किये गए पीतल के 96 घंटे (कुल वजन 12 किलो), एक तमंचा, तीन चाकू व एक पीतल की सिल्ली भी बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए माल की कीमत लाखों रुपये में है. गिरफ्तार शातिर बुलंदशहर के अलग-अलग क्षेत्र के अलावा आसपास के जनपदों में भी मंदिरों से घंटा चोरी करने की वारदात को अंजाम दे चुके हैं. पकड़े गए बदमाशों के नाम, सगीर, नाजिम, दिलदार, राज़ुद्दीन, अलीम, ताज महोम्मद व हम्मू है.

दो दिन पहले मुठभेड़ में पकड़े गए थे 2 बदमाश

आपको बता दें कि डिबाई थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व भी मुठभेड़ के दौरान दो शातिर चोर हम्मू और ताज महोम्मद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. पकड़े गए बदमाशों के मुताबिक पुलिस ने गिरोह के अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों की मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिन पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घंटे को पिघला कर बनाते थे पीतल की सिल्ली

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए शातिरों का लंबा आपराधिक इतिहास है. यह चोरी के घंटे को पिघलाकर उन्हें पीतल की सिल्ली में परिवर्तित कर बेच दिया करते थे. आपको बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पुलिस भी सभी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है.

पुलिस अधिकारी ने मामले पर क्या कहा?

एसपी देहात बुलंदशहर डॉ तेजवीर सिंह ने कहा, "बुलंदशहर के कुछ थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मंदिरों से घंटा चोरी होने की घटना हो रही थी. बीती 11 तारीख को मुठभेड़ के बाद दो शातिर गैंग के सदस्यों हम्मू और ताज महोम्मद को गिरफ्तार किया गया था. मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनके अन्य पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.