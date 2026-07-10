उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज (शुक्रवार, 10 जुलाई) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है. सीएम योगी के आने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां बीजेपी के ही एक नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि बीजेपी जिला कार्यसमिति के सदस्य चंद्रमणि पाण्डेय को यूपी पुलिस ने नजरबंद किया है.

दरअसल, सीएम योगी के स्वागत के लिए और उनके साथ मंच पर रहने के लिए नेताओं की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें चंद्रमणि पाण्डेय का भी नाम था. जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने सीएम के प्रस्थान के दौरान ड्यूटी लगाई थी.

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हाउस अरेस्ट होने पर क्या बोले चंद्रमणि पाण्डेय

इस बीच चंद्रमणि पाण्डेय ने कहा कि उनका विरोध करने का कोई प्लान नहीं था. बिना किसी प्रस्तावित विरोध के ही उन्हें नजरबंद किया गया है. वे बस मनोरमा सफाई को लेकर बात सीएम योगी से बात करना चाहते थे. चंद्रमणि पाण्डेय ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट होंगे तो जनहित की बात कैसे होगी.

'हाउस अरेस्ट करने के पीछे प्रशासनिक चूक'

बीजेपी नेता का कहना है कि उन्हें नजरबंद करने के पीछे प्रशासन की कोई चूक होगी. प्रशासन शायद यह नहीं जान पाया कि चंद्रमणि पाण्डेय बीजेपी के जिला कार्यसमिति के सदस्य हैं. या तो फिर वह अपनी बड़ी नाकामी को छुपाना चाहता है. मनोरमा सफाई को लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर अब तक क्या किया गया, पता नहीं चला. नेता का कहना है कि वह कोई धरना देने नहीं जा रहे थे. केवल इस मुद्दे पर सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे. अगर अपनी ही सरकारी में कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से जनहित की समस्याओं को नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे?

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