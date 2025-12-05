बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. 6 दिसंबर 2025 को यह मुख्य कार्यक्रम नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 6 मंडल, उत्तराखंड और दिल्ली के समर्थक यहां पुष्पांजलि अर्पित करने जुटेंगे.

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायवती को शिरकत करना था लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद ही पोस्ट कर प्रस्तावित रैली रद्द करने का ऐलान कर दिया. उन्होंने रैली रद्द करने की वजह आमजन को होने वाली दिक्कतों को बताया. उन्होंने कहा कि वे लखनऊ स्थित अपने आवास पर ही बाबा साहेब को निजी तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी.

इसके साथ ही मायावती ने अन्य लोगों से भी यही अपील की कि कार्यकर्ता बिना किसी राजनीतिक दिखावे के शांति के साथ श्रद्धासुमन अर्पित करें. अब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उपस्थित रहेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

फिर सुबह प्रातः 8:00 बजे से पुष्पांजलि कार्यक्रम शुरू होगा. पार्टी के जिला, मंडल और विधानसभा स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक तैयारियों में जुटे हैं. इस दौरान वे मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ-साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं.

नोएडा की रैली से बसपा सुप्रीमो का चेहरा रहेगा गायब

बता दें कि 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में बसपा समर्थक बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इस आयोजन को यूपी में होने वाले आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में बसपा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है. बहरहाल 6 दिसंबर को नोएडा की सड़कों पर नीली पताकाएं तो लहराएंगी पर बसपा सुप्रीमो का चेहरा गायब रहेगा.

