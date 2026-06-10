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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सच बोल दूंगा तो परेशानी...', राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

'सच बोल दूंगा तो परेशानी...', राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

UP News: बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में बड़े नाम शामिल हैं. मैं सच बोल दूंगा तो मुश्किल में आ जाऊंगा.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई हैं. पूर्व सांसद ने दावा कि उस प्रकरण में बहुत बड़े लोग शामिल हैं. अगर सच बोल दूंगा को बहुत परेशानी में आ जाऊंगा. उन्होंने कहा कि मुझमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है. 

कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए राम मंदिर के चढ़ावे से लेकर NEET पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं इस मुद्दे पर में सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा. क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं सत्य बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है समय आएगा तो बोलेंगे.  

नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का बचाव

नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व सांसद ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया और कहा कि कोई मंत्री या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब सभी सही हो जाएगा. पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, इसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं. मंत्री हर जगह रखवाली नहीं कर सकता. जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी यह सिस्टम ठीक नहीं हो सकता. 

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राहुल गांधी पर साधा निशाना

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो दिल्ली गए थे क्योंकि महिला पहलवानों ने जो रायता फैलाया था वो उसे समेटने में लगे हैं. वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है. उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता. राहुल गांधी वही करते हैं जो पार्टी चाहती है.

बंगाल में बीजेपी की सरकार पर पूर्व सांसद ने कहा कि 10 दिन में 20 दिन में बंगाल में सरकार की परफॉर्मेंस देख नहीं सकते. जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मची यह भगदड़ नेताओं की नहीं है. लगातार 60 से 70 सालों से कांग्रेस के समय में भी यही माहौल रहा, जो ममता के सरकार में रहा था. बंगाल में जीत के लिए अमित शाह बधाई के पात्र हैं उन्होंने पत्थर पर दूब उगाने का काम किया है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir News UP NEWS BrijBhushan Sharan Singh
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