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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बरसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बागेश्वर बाबा को बताया ढोंगी बाबा

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बरसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बागेश्वर बाबा को बताया ढोंगी बाबा

UP News In Hindi: चंद्रशेखर आजाद ने बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा है. राम नाम पर घोटाले के दोषियों का नाम न लेने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि चमत्कार के दावे कहां गायब हैं?

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 02 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ढोंगी बाबा कहकर उनकी आलोचना की है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का यह बयान बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले के दोषियों का नाम लेने से इनकार करते हुए ‘जान के खतरे’ का हवाला दिया था.‘

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चमत्कार के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा

चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, “दूसरों के जीवन के गहरे राज उजागर करने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा, आज राम के नाम पर हुए इतने बड़े घोटाले के दोषियों का नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? ‘जान के खतरे’ का बहाना बनाकर नाम लेने से बचने का स्वांग रच रहे हैं. जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक व्यापार खड़ा कर दिया, तो आज ईश्वर के घर में हुई इस कथित लूट पर बाबा के चमत्कारिक दावे कहां गायब हो गए?”

न्याय संविधान और कानून से मिलेगा

चंद्र शेखर आजाद ने आगे लिखा कि चमत्कार के नाम पर सदियों से जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा है. अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि न्याय धर्मग्रंथों या पर्चियों से नहीं, बल्कि देश के संविधान, कानून और पुलिस की जांच से ही मिलेगा.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

चंद्र शेखर आजाद के इस हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. कई विपक्षी नेताओं ने भी धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. वहीं, बागेश्वर धाम से अभी तक इस पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

बता दें कि चंद्र शेखर आजाद लगातार सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं. उनका यह बयान भी उसी क्रम में देखा जा रहा है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अंधविश्वास से ऊपर उठकर संविधान और कानून पर भरोसा करें.

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Published at : 02 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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